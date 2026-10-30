Manovra 2027, testo bollinato: dal taglio Irpef alla nuova flat tax, tutte le misure

Il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’invio alla Presidenza della Repubblica: Sergio Mattarella ha già dato la sua autorizzazione alla presentazione alle Camere. Il testo, che si compone di 157 articoli, contiene misure a favore di famiglie e imprese, ma anche la razionalizzazione della spesa.

I contenuti della Manovra 2027

Lo stop al bollo auto diventa strutturale; sì al fondo ‘Valore nuovi nati’ pari a 100 euro annui

Come confermato da Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Cdm che ha licenziato la manovra, diventa strutturale lo stop al pagamento del bollo auto per le vetture fino a 80 kw – una per famiglia – e moto e scooter. Per le famiglie con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne, arriva “un contributo annuale, pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno e nel limite massimo di euro 385,71 relativamente a una sola autovettura, della quale un componente del nucleo familiare risulti soggetto passivo della tassa automobilistica, omologata da sei a nove posti, alimentata, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e avente potenza non superiore a 133 kW”.

Nel documento si parla poi di un fondo ‘Valore nuovi nati’ da 100 euro annui “al fine di promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita”. A decorrere dal 1° gennaio 2027, quindi, “è istituito con contabilità separata, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un Fondo denominato ‘Valore nuovi nati’, a favore dei nati a decorrere dalla medesima data”, recita il testo. “Entro tre mesi dalla nascita, l’INPS costituisce una posizione individuale nell’ambito del fondo, intestata al minore, con un versamento a carico dello Stato pari a 100 euro annui fino al compimento del diciottesimo anno di età e ne dà comunicazione ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Al finanziamento della posizione possono contribuire, con versamenti volontari, i genitori, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 6″.

Per negozi cedolare secca al 21%, al 10% in capoluoghi città metropolitane

La cedolare secca al 21% per i negozi scende al 10%o per i canoni di locazione di unità immobiliari ubicate nei comuni capoluogo di città metropolitana. La misura non è applicabile ai contratti stipulati nel 2027 se al 30 settembre 2026 era in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, né ai contratti stipulati da un conduttore che non utilizza l’immobile locato esclusivamente per l’esercizio di un’arte o professione o di un’impresa commerciale. La cedolare secca per gli affitti di case dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031 stipulati nel corso del prossimo anno è al 5%, che scende all’1% se il locatario ha meno di 36 anni.

Aumenti contrattuali tassati al 5% per lavoratori privati fino a 33mila euro reddito

Tassazione al 5% sugli incrementi retributivi del 2027 per i lavoratori del settore privato con un reddito da lavoro nel 2026 fino a 33mila euro. “Gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2027, aventi una decorrenza fissata negli anni 2025, 2026 e 2027 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con un’aliquota del 5 per cento”, si legge nel testo.

Irpef al 33% per redditi fino a 55mila euro

“Per l’anno 2027, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a euro 28.000, 23%; oltre euro 28.000 e fino a euro 55.000, 33%; oltre euro 55.000, 43%“, recita il testo del ddl.

Rivalutazione pensioni piena per assegni fino a 4 volte il minimo, poi cala

Rivalutazione piena della pensione nel 2027 per gli assegni fino a 4 volte il minimo, poi si procede con un meccanismo di decalage al 32% per gli assegni oltre 10 volte il minimo. La rivalutazione sarà dell’85% per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, al 53% fino a sei volte, al 47% fino a otto volte, al 37% fino a dieci volte, al 32% per gli assegni complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps.

Per quanto riguarda le banche, che anche stamattina il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha invitato ad aiutare lo Stato, sono previsti tre punti in più di addizionale Ires “per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo”, tre punti percentuali in più per le società assicurative. Sì anche a un nuovo intervento sul regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle Dta.