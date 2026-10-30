Manovra 2027, dal taglio Irpef alla tassa sulle banche: ecco il testo della nuova legge di Bilancio

Il testo è stato bollinato dalla Ragioneria Generale, firmato dal presidente della Repubblica e trasmesso alla Camera per l’avvio dell’iter

Bollinato dalla Ragioneria Generale, firmato dal presidente della Repubblica e trasmesso alla Camera per l’avvio dell’iter. Arriva il testo della Manovra 2027, approvata mercoledì dal Consiglio dei ministri. Dai 157 articoli e dalle tabelle della relazione tecnica emerge l’impatto delle misure, che vanno dal taglio dell’Irpef alla spending review dei ministeri. Queste le principali misure.

Taglio Irpef fino a 55mila euro per il 2027

Al momento vale solo per un anno l’ampliamento dello scaglione della seconda aliquota Irpef, da 50 a 55mila euro. Fino a questa soglia di reddito si applica il 33%, invece che il 43%. Il costo della misura viene stimato in una riduzione complessiva del gettito pari a circa 1,434 miliardi, di cui 1,433 di Irpef e 0,9 e 0,3 milioni, rispettivamente di addizionale regionale di addizionale e comunale, con ulteriori effetti negativi per circa 15,5 milioni di euro sul trattamento di fine rapporto. L’intervento coinvolge circa 3,2 milioni di contribuenti.

Flat tax per 41mila partite Iva

Viene innalzata la soglia per i requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, dagli attuali 85.000 euro a 100.000 euro. Resta ferma a 85.000 euro la soglia al di sotto della quale è prevista l’esclusione dal regime Iva. La platea viene stimata in 41.000 soggetti che opteranno per il regime forfetario per via di una convenienza economica in termini di minori imposte dovute. Il costo viene stimato in 262,6 milioni per il prossimo anno, 330,2 per il 2028 e 323,0 per il 2029.

Pensioni

Rivalutazione piena della pensione nel 2027 per gli assegni fino a 4 volte il minimo, poi si procede con un meccanismo di decalage al 32% per gli assegni oltre 10 volte il minimo. La rivalutazione sarà dell’85% per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, al 53% fino a sei volte, al 47% fino a otto volte, al 37% fino a dieci volte, al 32% per gli assegni complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps.

Viene prorogata per il 2027 l’Ape sociale, la misura riguarda chi ha compito 63 anni e 6 mesi, con uno stanziamento pari a 180 milioni nel 2027 e 370 milioni per il 2028. Arriva un fondo da 850 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 nello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato a finanziare interventi, da adottare con successivo provvedimento legislativo, diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali. A queste risorse la Lega intende attingere per consentire l’uscita volontaria a 64 anni.

Banche e assicurazioni

Aumento di tre punti dell’Ires, riduzioni delle deduzioni ai fini Irap dal 90 al 30% e un nuovo intervento sulle Dta: così è strutturato il nuovo contributo che il governo chiede al settore finanziario oltre 5 miliardi. Con l’intervento sull’Ires, il governo prevede di incassare 554,1 dalle banche e 229,6 dalle assicurazioni per il 2027, secondo le stime della relazione tecnica, invece, la riduzione delle deduzioni porterà un gettito di 1.329,4 nel 2027, 1.545,3 nel 2028 e 1.191,8.

Raddoppia dallo 0,4 allo 0,8% la Tobin Tax, per ipotizzare il gettito è stato preso a riferimento quello del 2026, stimato in circa 1.380 milioni di euro. Tra le novità, spunta l’exit tax per i Paperoni che lasciano l’Italia, che scatterà per trasferimenti di residenza fiscale dal 1 gennaio 2027 e riguarderà chi possiede beni e diritti di valore complessivo pari ad almeno 800mila euro.

Lotto e tabacchi

Estrazione aggiuntiva di Lotto e Superenalotto, il mercoledì, da marzo 2027. La Manovra stima un maggiore gettito per il prossimo anno di circa 63 milioni per il Lotto e 47,1 milioni per l’Enalotto. Scattano nuovi rincari per le sigarette da luglio 2027, quando il valore per la componente specifica dell’accisa a 38,5 euro per mille sigarette entrerà in vigore al posto di quello di 35,5 euro per mille sigarette. Il rincaro era previsto a legislazione vigente dal 2028. Inoltre viene anticipata al 1° luglio 2027 l’applicazione dell’onere fiscale minimo, già previsto a decorrere dal 2028, pari a 227 euro per 1.000 sigarette, in luogo di 221 euro per 1.000 sigarette previsto, a legislazione vigente, per l’intera annualità 2027.

Auto

Diventa strutturale lo stop al pagamento del bollo auto per le vetture fino a 80 kw – una per famiglia – e moto e scooter, e per le famiglie con più di tre figli di cui almeno uno minorenne arriva “un contributo annuale, pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno e nel limite massimo di euro 385,71 relativamente a una sola autovettura, della quale un componente del nucleo familiare risulti soggetto passivo della tassa automobilistica, omologata da sei a nove posti, alimentata, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e avente potenza non superiore a 133 kW.

Le annunciate personalizzate dal 1 marzo 2027 potranno avere costi fino a 10mila euro per le imprese e mille euro per i privati.