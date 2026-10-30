Intesa SanPaolo: “Avanti Opas su Mps, pronti a Opa obbligatoria su Mediobanca”

“Facendo seguito a quanto comunicato in data 3 ottobre 2026 e alla luce delle risultanze dell’Assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena tenutasi” ieri, giovedì 29 ottobre, “Intesa Sanpaolo rende noto che prosegue l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, Opas, promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Mps: ciò in quanto l’Assemblea Mps non ha approvato le offerte pubbliche di scambio volontarie, Ops, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm e Banca Generali (e i relativi aumenti di capitale) né la riduzione volontaria del capitale sociale”, “funzionale alla distribuzione straordinaria di riserve”. Lo comunica Intesa Sanpaolo in una nota.

“Inoltre, con riferimento alla mancata approvazione – auspicata da” Intesa Sanpaolo “nel comunicato del 3 ottobre 2026 – della fusione tra Mps e Mediobanca -” l’istituto guidato dall’a.d. Carlo Messina “conferma – come già dichiarato nel comunicato del 3 ottobre 2026 – di rinunziare alla condizione di efficacia di cui al par. 1.5 del comunicato ex art. 102 del Tuf dell’8 giugno 2026, con la conseguenza che l’Opas non verrà meno per effetto della mancata approvazione della fusione. Si precisa, al riguardo, che in caso di perfezionamento dell’Opas e qualora ne ricorressero i presupposti”, Intesa Sanpaolo “promuoverà un’offerta pubblica obbligatoria avente a oggetto le azioni ordinarie di Mediobanca non detenute da Mps né da” Intesa Sanpaolo.