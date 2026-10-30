Inflazione, Istat conferma rincari sul carrello della spesa: a ottobre +2,5 sull’anno

Continua la corsa dell’inflazione. Gli ultimi dati Istat diffusi stamattina confermano la forte accelerazione a ottobre del carrello della spesa, composto da beni alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona: qui i rincari segnano un +2,5% su base annua. Anche i prodotti ad alta frequenza d’acquisto vedono salire i prezzi: in questo caso l’aumento è del 5,8%.

Le stime preliminari dell’Istat parlano di un’inflazione con variazione pari a +0,9% su base mensile e a +5,4% su base annua. Il dato annuo torna così ai livelli di agosto 2023. La dinamica dell’inflazione, si sottolinea, è influenzata prevalentemente dall’andamento dei prezzi degli energetici – regolamentati (da +25,8% a +59,5%) e non (da +22,5% a +29,4%) – di quelli degli alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,1%), cui si aggiunge l’attenuazione del calo dei prezzi degli alimentari lavorati (da -0,6% a -0,2%). L’accelerazione del ritmo di crescita dei prezzi dei beni (da +5,4% a +7,5%) è marcatamente più ampia di quella dei servizi (da +2,6% a +2,9%). Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni si porta, dunque, da -2,8 a -4,6 punti percentuali.

La variazione congiunturale dell’indice generale riflette invece soprattutto l’aumento dei prezzi degli energetici regolamentati (+18,8%) e non regolamentati (+4,9%), degli alimentari non lavorati (+1,8%), dei servizi relativi ai trasporti (+1,2%) e degli alimentari lavorati (+0,5%). Diminuiscono su base mensile i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,9%).

Pil invariato in III trimestre, +0,8% su anno

Per quanto riguarda il Pil, nel terzo trimestre 2026 l’Istat stima che sia rimasto invariato rispetto al trimestre precedente e abbia mostrato una crescita dello 0,8% in termini tendenziali. Il terzo trimestre del 2026, si sottolinea, ha avuto quattro giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una in più rispetto al terzo trimestre del 2025. La variazione congiunturale nulla, si specifica, è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nel comparto dei servizi e dell’agricoltura e di una diminuzione in quello dell’industria. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della domanda estera netta.

Panetta: “Prudenza ha attenuato rialzo tassi, occorre proseguire. C’è margine per giudizio rating più favorevole”

“In Italia la prudenza di bilancio degli ultimi anni ha attenuato gli effetti del rialzo dei tassi globali. Il disavanzo si è ridotto dal 9 per cento del PIL nel 2020 a circa il 3. Occorre proseguire su questa strada, tanto più in un contesto internazionale così incerto”, ha affermato il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, nel suo intervento alla 102esima giornata mondiale del Risparmio.

“Diverse agenzie di rating hanno migliorato il giudizio sul merito di credito della Repubblica, contribuendo a contenere l’ampliamento dello spread rispetto ai titoli tedeschi; restano margini per giudizi più favorevoli. Occorre proseguire su questa strada, tanto più in un contesto internazionale così incerto”.

Giorgetti: “Drammatica conseguenza di una situazione che preoccupa”

Per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, “L’impatto delle guerre sulle materie prime energetiche è qualcosa che giustamente preoccupa. Noi abbiamo portato in tutte le sedi internazionali e in Europa la nostra preoccupazione e quello che è successo ora con l’inflazione ahimè è la drammatica conseguenza“.

Misiani: “Pil fermo e inflazione al 5,4%, da governo targhe personalizzate”

Dal Partito democratico il responsabile Economia e finanze nella segreteria nazionale, Antonio Misiani, ha commentato i dati diffusi dall’Istat, che a sua avviso “confermano il fallimento della politica economica del governo: nel terzo trimestre il Pil è a zero, mentre a ottobre l’inflazione vola al 5,4% dal 4,2% di settembre, ai massimi da agosto 2023, con i beni energetici a +31,4%. Un’economia completamente ferma e famiglie massacrate dal caro vita.E la risposta del governo? Una leggina di bilancio di bonus provvisori, mancette pre elettorali e un aumento record delle spese militari ma senza uno straccio di strategia per far ripartire la crescita e proteggere gli italiani dalla crisi energetica. In compenso, a chi non arriva a fine mese Meloni promette che ‘ci si potrà sbizzarrire’ con le targhe personalizzate. Milioni di famiglie fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese? Si facciano la targa col proprio nome. Siamo alle brioche di Maria Antonietta in versione 2026: un governo che gioca con le targhe mentre il Paese reale arranca. Servono misure serie contro i rincari dell’energia, investimenti, politica industriale, una legge sul salario minimo, molte più risorse per la sanità. Gli italiani i prezzi li vedono ogni giorno aumentare alla cassa e nelle bollette. La Meloni e i suoi ministri evidentemente vivono su un altro pianeta”, si legge in una nota.

M5S: “Pil fermo e inflazione ai massimi dal 2023, disastro Meloni”

“Con 209 miliardi di euro di Pnrr lasciati in eredità dal presidente Conte, il governo Meloni è riuscito nell’impresa di tenere fermo il Paese. Nel terzo trimestre 2026 il Pil non è cresciuto, l’inflazione ha raggiunto il livello più alto da ottobre 2023 e a settembre la cassa integrazione è aumentata di quasi l’84% in un solo mese. A completare il quadro c’è una legge di Bilancio deludente, che sarà ricordata per la farsa delle targhe personalizzate e non per le risposte ai problemi degli italiani. Il risultato è un altro anno condannato alla crescita dello zero-virgola. Meloni ascolti studenti e lavoratori, che anche oggi manifestano in tutta Italia chiedendo meno armi e più salari, esattamente il contrario delle politiche portate avanti dal governo in questi quattro anni. Quando saremo al governo cambieremo radicalmente direzione, rimettendo al centro lavoro, salari, crescita e benessere delle persone”, hanno dichiarato in una nota i capigruppo del M5S nelle commissioni Bilancio e Lavoro della Camera, Daniela Torto e Dario Carotenuto.

Unc: “Il Paese è fermo, la Manovra è da rifare”

Anche Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha commentato i dati. “Pil invariato. Il Paese è fermo. Un dato grave e preoccupante, considerato che nel terzo trimestre di solito le vacanze estive degli italiani e i flussi turistici stranieri contribuiscono ad un rialzo del Pil. Invece, nonostante vi sia un aumento del valore aggiunto nel comparto dei servizi, è insufficiente per compensare la diminuzione dell’industria”. Dona aggiunge ancora che è “ancor più allarmante il fatto che la manovra del governo destini risorse insignificanti per la crescita, dato che certo il Pil non sale se si taglia l’Irpef a chi dichiara tra 50 e 55 mila euro, se si va in pensione prima, se si danno 100 euro per ogni neonato o si innalza la flat tax. Per questo invitiamo il Parlamento a rifare la manovra“.

“L’inflazione a 5,4% eguaglia il record dell’agosto 2023, ossia oltre 3 anni fa. Prezzi roventi ampiamente previsti, visto il colpevole mancato intervento del governo per bloccare i rincari dei beni energetici, ossia carburanti e bollette di luce e gas. Un autunno caldo sul fronte dei prezzi che purtroppo è solo alle battute iniziali”, ha continuato Dona. “Infatti, solo ora i prezzi delle bollette delle imprese iniziano a essere traslati sui beni alimentari lavorati, con un balzo mensile dello 0,5%. Fino a settembre erano saliti solo gli alimentari non lavorati come frutta e verdura, oltre ovviamente a Trasporti e Abitazione. In media per una famiglia l’inflazione al 5,4% significa una stangata pari a 1558 euro su base annua, dei quali 790 euro solo per Abitazione, elettricità e gas, la divisione che per via del caro energia ha subito il rincaro tendenziale maggiore, +18,7% da +11,4% di settembre, +328 euro per i Trasporti che, per colpa della benzina e del gasolio venduti come oro, sono decollati del 9,3% da +8,5% di settembre. Ancora peggio per una coppia con 2 figli, dove la sberla dovuta al carovita sale a 1987 euro, 903 per Abitazione e 471 per i Trasporti, mentre per una coppia con 1 figlio la maggior spesa annua sale a 1866 euro”.

Codacons: “Stangata invernale, fino a +1.800 euro a famiglia”

Impietoso il giudizio del Codacons: “Una vera e propria stangata invernale quella che sta per abbattersi sui consumatori italiani. Un tasso al 5,4% equivale, a parità di consumi e considerata la spesa totale annua degli italiani, a una mazzata da +1.803 euro annui per la famiglia ‘tipo’, che raggiunge i +2.345 euro per un nucleo con due figli, qualora i prezzi dovessero mantenersi ai livelli attuali”.

“Siamo in presenza di una evidente emergenza soprattutto sul fronte delle bollette energetiche – ha avvisato il Codacons – Sul mercato tutelato, infatti, il gas rincara ad ottobre del +56,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre l’elettricità sale del +60,2%; sul mercato libero il gas aumenta del +35,7%, la luce del 32%; il gasolio da riscaldamento segna invece un +45,6% su anno. I maggiori costi energetici e dei carburanti stanno inoltre provocando un effetto domino su tutti i comparti, con i prezzi di alimentari e bevande che si impennano del +2,9% mentre i trasporti volano al +9,3%”.

“Gli italiani devono prepararsi ad una nuova stangata invernale – ha affermato il Codacons – Al di là del rialzo del tasso medio di inflazione le tariffe energetiche sono tornate a livelli stellari, un incremento che si registra alla vigilia della stagione termica, quando cioè aumentano i consumi di gas delle famiglie. Per questo ci aspettiamo dal governo interventi immediati per abbattere subito i costi delle bollette sempre più pesanti e insostenibili per milioni di famiglie”.

Assoutenti: “Dati allarmanti, intervenire subito sull’energia”

“I dati Istat sull’inflazione attestano il fortissimo rialzo delle tariffe energetiche e rappresentano un allarme che dovrebbe portare il governo ad adottare provvedimenti urgenti in vista della stagione invernale”, ha dichiarato Assoutenti, che ha ribadito la necessità “di intervenire per alleggerire le bollette di famiglie e imprese”.

Il presidente Gabriele Melluso ha detto: “Chiediamo al governo di correre ai ripari con misure da adottare subito: il price cap sul prezzo del gas allo studio del governo potrà essere applicato solo nel 2027, con benefici ancora da valutare, ma già da oggi è possibile intervenire disponendo un taglio dell’Iva e degli oneri di sistema in bolletta e prorogando il Servizio a Tutele Graduali per tutto il 2027, al fine di limitare gli effetti devastanti del caro-energia per le tasche di milioni di famiglie”.