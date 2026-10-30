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venerdì 30 ottobre 2026

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Binance, attacco hacker da 6,3 mld dollari contro il colosso delle cripto

Binance, attacco hacker da 6,3 mld dollari contro il colosso delle cripto
Binance (Foto Silas Stein/picture-alliance/dpa/AP Images)
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L’azienda: “I fondi degli utenti sono assolutamente al sicuro”

Binance, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, ha dichiarato di stare indagando su segnalazioni riguardanti un potenziale problema di sicurezza. Il fondatore dell’azienda ha affermato che l’accaduto “sembra proprio un attacco hacker“. Giovedì, in tarda serata, la società ha comunicato che l’impatto complessivo stimato è di circa 6,3 miliardi di dollari, il che lo renderebbe uno dei più gravi incidenti di sicurezza mai registrati nel settore.

Non è chiaro quale sia l’entità dei danni effettivamente causati dagli hacker e Binance non ha confermato esplicitamente che dei fondi siano stati sottratti. L’azienda ha fatto sapere che i propri team stanno “lavorando senza sosta” per risolvere il problema. “Potete stare certi che i fondi degli utenti sono assolutamente al sicuro“, ha dichiarato un portavoce di Binance in un comunicato. “I nostri team di sicurezza stanno esaminando con urgenza tutte le informazioni pertinenti; forniremo aggiornamenti attraverso i canali ufficiali di Binance non appena avremo dati verificati”, prosegue la nota.

Binance: “Circa 3 miliardi di dollari congelati direttamente sulla blockchain”

Sul proprio account X, l’azienda ha riferito di aver collaborato con partner nel settore blockchain per bloccare gli asset coinvolti: finora, circa 3 miliardi di dollari sono stati congelati direttamente sulla blockchain. “Le indagini preliminari di Binance suggeriscono che l’incidente di sicurezza potrebbe essere legato al computer di un ingegnere DevOps, che sarebbe stato compromesso, consentendo a un attaccante di accedere a un container di servizio ed eseguire transazioni di prelievo non autorizzate”, ha scritto l’azienda. “Non abbiamo riscontrato alcuna prova di una fuga di chiavi private dei wallet”, ha aggiunto.

Binance ha fatto sapere che condividerà ulteriori dettagli tecnici una volta conclusa l’indagine e dopo che i fatti saranno stati “pienamente verificati”. “I nostri team stanno lavorando a stretto contatto con le forze dell’ordine, gli emittenti, le società di analisi blockchain e i partner del settore per rintracciare e bloccare ulteriori asset”, ha scritto l’azienda in un altro post pubblicato sempre giovedì. Binance ha inoltre comunicato che tutti i depositi e i prelievi sono temporaneamente sospesi, in attesa del completamento dei controlli di sicurezza, del congelamento dei fondi e della collaborazione con le forze dell’ordine. 

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