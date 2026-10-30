Banche, dopo l’assemblea Mps focus degli analisti su Opas Intesa. Per il giurista Picotti “La sfida è convincere tutti gli stakeholder sulla bontà della concentrazione”

“La fase delle assemblee è terminata e i soci, i veri sovrani, si sono espressi. Adesso la sfida con la partita Intesa-Mps è convincere tutti gli stakeholder sulla bontà della concentrazione”. E’ l’analisi di Luca Picotti, avvocato e saggista, membro dell’Osservatorio Golden Power, a LaPresse, all’indomani dell’assemblea di Mps in cui i soci hanno bocciato a largissima maggioranza del capitale presente il piano del Ceo Luigi Lovaglio in risposta all’Opas di Intesa Sanpaolo.

Ora, per il giurista “ottenuto nel frattempo il via libera della Bce, si entra nel cuore della partita, ossia il periodo di adesione, pur in pendenza di altre due importanti autorizzazioni però: quella concorrenziale dell’AGCM, forse la più delicata, e quella del Golden Power, con applicazione per la prima volta della normativa così come modificata questo gennaio 2026, e che dunque pospone l’istruttoria Golden Power alla definizione dei procedimenti autorizzativi europei concorrenziali e prudenziali, nel caso di specie solo la Bce in quanto sul fronte antitrust la competenza è domestica, essendo un’operazione prettamente nazionale”.

“In merito al Golden Power – dice Picotti – si ricorda che la modifica della normativa di gennaio non ha eliminato alla radice la possibilità di interventi di ultima istanza nel settore creditizio in operazioni infra-Ue e domestiche. Sebbene non impossibile, rimane comunque più difficile, in particolare in questo caso, dove non abbiamo i “trigger point” valorizzati su UniCredit, come la presenza in Russia e un radicamento minore in Italia”.

Sul fronte concorrenziale per Picotti invece la partita “è più complessa e ruota attorno ad almeno due punti: se l’accordo con Unipol, ossia la cessione di 635 filiali Mps, sarà sufficiente a mitigare le criticità sollevate dall’autorità a metà settembre, in una indagine che aveva peraltro già scomputato 445 filiali oggetto dell’accordo in quanto puntualmente identificate, o se questa sarà costretta a imporre prescrizioni ulteriori; e se sul fronte assicurativo, sebbene la partecipazione in Generali del 13% non sia di controllo, occorreranno comunque degli accorgimenti in materia di governance e flussi informativi sì da innalzare alcune barriere tra due potenziali concorrenti”.

Le concentrazioni bancarie – sottolinea Picotti – “rappresentano una tendenza diffusa, tanto che dal 2008 al 2022 il numero medio di banche in Ue è sceso di circa il 50%, in quanto le economie di scala permettono di fare meglio fronte a oneri regolamentari sempre maggiori, pressione competitiva, anche in relazione alla digitalizzazione dei servizi finanziari, investimenti in infrastrutture IT e cybersecurity. Allo stesso tempo, evidenze empiriche avvertono di rischi concreti per i territori, in termini di minore scelta, burocratizzazione del rapporto con la banca, riorganizzazioni e tagli, specie negli anni immediatamente successivi al merger”.

“Ebbene, – dice Picotti – le prescrizioni Antitrust possono garantire un quadro minimo concorrenziale, ma non elidere del tutto questi effetti collaterali. Sicché, la grande sfida, a mio parere, sarà quella di trasformare questi possibili costi nel breve periodo in sinergie nel lungo termine, sinergie non solo a livello di sistema, il che è ovviamente auspicabile sia chiaro, ma sinergie da trasferire nel concreto ai clienti. Questo dovrebbe essere un obiettivo pari e complementare a quello di fare scala”. Picotti evidenzia : “questa è una operazione prettamente nazionale”. In prospettiva, “la strada potrebbe e forse dovrebbe essere più ambiziosa e guardare al mercato europeo, ossia alla creazione di campioni europei”. “Certo, – conclude – gelosie e mura nazionali sono ancora elevate, ma è a livello continentale che si può giocare la vera partita di scala, e peraltro con una distribuzione nei vari mercati che riduce rischi di concentrazione eccessiva in un solo Stato membro”.

Per gli analisti di Kepler l’esito del voto alla assemblea di Rocca Salimebni spiana la strada all’offerta di Intesa Sanpaolo.

Per Euqita il risultato della assemblea dei soci di Mps “non è soltanto il risultato della posizione dei soci rilevanti (Caltagirone, Delfin, Edizione), ma anche di un’ampia partecipazione e di un chiaro orientamento del mercato”. L’esito del voto a Siena per la sim milanese “è un riconoscimento del progetto di Intesa”, che per Equita “costituisce l’unica alternativa in grado di garantire un’adeguata creazione di valore per gli azionisti Mps. Il protrarsi della contrapposizione all’offerta rischierebbe invece di compromettere tale valore”.