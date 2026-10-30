Auto dell’anno 2027, ecco le 7 finaliste per il premio: sono tutte elettriche

Sono stati annunciati i 7 modelli finalisti per il premio ‘Auto dell’Anno 2027’. I 7 modelli che accedono alla finalissima e che si contenderanno il titolo europeo, attualmente detenuto dalla Mercedes-Benz CLA, sono in ordine alfabetico:

BMW iX3ù

Cupra Raval

Hyundai Ioniq 3

Kia EV2

Renault Twingo

Volkswagen ID.Polo

Volvo EX60

Le finaliste punteranno a conquistare la giuria facendo leva su tecnologia, ingegneria, prestazioni, dotazioni e rapporto qualità-prezzo. Dopo due edizioni consecutive in cui il prestigioso premio è stato assegnato a modelli elettrici entrambi targati Renault, la Scenic nel 2024 e la Renault 5 E-Tech nel 2025, l’edizione dello scorso anno ha visto la Mercedes-Benz CLA (proposta sia in versione elettrica che con motori a combustione) riportare un marchio premium sul gradino più alto del podio.

Le auto finaliste tutte al 100% elettriche

L’edizione di quest’anno, spiegano gli organizzatori del premio, segna un traguardo storico. I sette che si contendono la vittoria sono tutti veicoli al 100% elettrici, in linea quindi con il più ampio trend del mercato europeo che sta compiendo rapidi progressi in questo ambito. La crisi dei carburanti, innescata dalla guerra in Iran, ha portato a un aumento del numero di fruitori di auto elettriche. È la prima volta, nei 63 anni di storia del premio europeo, che tutti i modelli finalisti sono elettrici. In altre parole, nessuna delle auto in lizza per il titolo di migliore in Europa è dotata di un motore a combustione. Escluse, invece, le auto cinesi e le ibride.

L’annuncio l’8 gennaio a Bruxelles

Il 25 e 26 novembre 2026, tutti i membri della giuria si riuniranno presso il circuito di Balocco, costruito in provincia di Vercelli nel 1962 dall’Alfa Romeo e oggi di proprietà di Stellantis, per sottoporre a test approfonditi le sette finaliste e stabilire i criteri per l’elezione della migliore Auto dell’anno in Europa.

Fino al 31 dicembre, i membri della giuria potranno esprimere il proprio voto, distribuendo 25 punti tra i finalisti; in ogni tornata di votazione, dovranno inoltre indicare un modello vincitore, assegnandogli un massimo di 10 punti. Il premio verrà conferito (e annunciato) l’8 gennaio al Salone dell’Auto di Bruxelles, la stessa sede che ha ospitato le ultime tre edizioni del riconoscimento.