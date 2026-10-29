Mps, sindaca Siena: "Con chiunque sarà dovremo sederci a tavolo ma timore perdere patrimonio città"

“Il Comune di Siena non è un azionista, quindi non posso agire fattivamente in quello che accadrà oggi. Il timore è di perdere un patrimonio che questa città ha creato, costruito e mantenuto negli anni”. Così la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, a margine del sit in dei sindacati davanti alla sede Mps a Siena nel giorno della assemblea che decide il futuro della banca. All’odg della assemblea dei soci le due ops su Bpm e B. Generali in alternativa all’Opas di Intesa Sanpaolo, il piano del Ceo Luigi Lovaglio.

“È ovvio che con chiunque sarà dovremo metterci a un tavolo, questo è logico. Ma oggi le rassicurazioni rimangono tali, quindi parole sicuramente apprezzabili. Io auspico che, se quella sarà poi la fine di questa vicenda, che queste promesse, queste ipotesi verranno rispettate, ma è tutto da vedere, da verificare. Ci saranno i tempi”, dice la sindaca ai cronisti sul futuro della banca senese.