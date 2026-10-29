Mps, a Siena l’assemblea degli azionisti: non passa proposta fusione con Mediobanca

A Siena l’assemblea degli azionisti di Mps in cui sono presentii 178 aventi diritti al voto e 2.075 per delega pari al 65,86% del capitale. L’assemblea ordinaria è straordinaria dei soci di Montepaschi, avviata dal presidente Cesare Bisoni, voterà sul piano dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio, alternativo all’Opas di Intesa Sanpaolo, e sulla fusione con Mediobanca. Tra i soci di Mps , come emerge dalla relazione del presidente, con una partecipazione sopra il 3% ci sono Delfin (17,53%), Gruppo Caltagirone (10,26% ma era stato depositato il 12,66%), Blackrock (4,66%).

Nel capitale compare Barclays con diritti di voto corrispondenti a una partecipazione aggregata del 3,77%. Dalla lettura del libro soci emerge in particolare che il gruppo Caltagirone al 20 maggio scorso, giorno di pagamento del dividendo, risultava detenere il 13,49%. Il Mef possiede il 4,86% del capitale sociale, Bpm il 3,74%. L’assemblea approva la cooptazione di Gianluca Brancadoro e di Alessandro Caltagirone nel Consiglio di amministrazione della banca.Ok a Brancadoro con l’89,7%, a Caltagirone con l’86,8% del capitale presente, e con il 3,98% astenuti.

Lovaglio: “In questi 4 anni abbiamo mantenuto le promesse”

“In questi 4 anni abbiamo mantenuto le promesse“, sottolinea il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, nel suo intervento per la parte straordinaria dell’assemblea. L’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Montepaschi è chiamata a votare anche sul piano dell’amministratore delegato Lovaglio, alternativo all’Opas di Intesa Sanpaolo, e sulla fusione con Mediobanca. Lovaglio ha ricordato che dal 2022 questa è la terza assemblea e i vari passaggi segnati dalle assemblee, dall’aumemnto di capitale all’approvazione dell’Ops su Mediobanca condotta con successo, sino all’assemblea odierna in corso a Siena.

“Se mi consentite una metafora calcistica, qualche gol lo abbiamo fatto anche da calcio d’angolo, ma c’è una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi: quei gol li abbiamo segnati giocando la partita, non cambiando le regole del campionato – ha proseguito – . E tutto questo è stato possibile grazie alla forza delle nostre persone, all’attaccamento dei nostri clienti e all’identità straordinaria di un’organizzazione che porta sulla propria pelle una data: 1472”.

Lovaglio: “Con le due Ops abbiamo fatto il nostro dovere”

“Abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo difeso il valore del Monte. La nostra iniziativa ha già impedito che il valore del Monte fosse gia acquisito e ha costretto l’offerente a migliorare la sua proposta, è già un passo avanti che non deve essere oscurato dalla aritmetica assembleare”, ha detto Luigi Lovaglio. “Avremmo creato un gruppo che va al livello di 800 miliardi di risparmi, una scala enorme. Ognuno dava il suo contributo per creare un campione europeo. Quattro anni fa erano numeri impensabili”, ha aggiunto il banchiere.

Luigi Lovaglio, Roma, 29 maggio 2026 (photo by Mauro Scrobogna/LaPresse)

Lovaglio: “Il voto di oggi non è un verdetto sul futuro”

“Il voto di oggi” all’assemblea dei soci “è solo un passaggio, non un verdetto su futuro”, ha detto ancora il ceo di Mps. “Questa assemblea non va letta come l’esito della offerta e non determina il futuro del Monte”, ha affermato il banchiere. “Il voto può misurare i numeri ma non può riscrivere il merito industriale e cancellare il valore creato”. “Vorrei fosse chiaro: finché l’Opas” di Intesa “non parte e non ci sono le condizioni, la partita non è finita”.

Lovaglio: “Mediobanca non scompare e con noi motore di crescita dell’Italia”

Con la combinazione con Mps “Mediobanca non scompare e con noi diventa motore di crescita per l’Italia“, afferma Lovaglio nel suo intervento.L’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Montepaschi è chiamata a votare anche sul piano dell’amministratore delegato Lovaglio, alternativo all’Opas di Intesa Sanpaolo, e sulla fusione con Mediobanca. “La fusione- dice il ceo – e la scissione di Mediobanca rappresentano il completamento societario di un progetto industriale avviato lo scorso anno. un progetto che ha già dimostrato la propria validità e che ha davanti a sé importanti prospettive di crescita e di supporto all’economia del paese”.

Sit-in dei sindacati: “Non è solo una banca ma un pezzo del territorio”

E’ in corso il sit-in ‘Monte dei Paschi è Siena!’ organizzato dalle sigle sindacali confederali davanti alla sede della Banca di viale Mazzini in occasione dell’assemblea dei soci. “Mps non è soltanto una banca, rappresenta un pezzo fondamentale del sistema economico e sociale del nostro territorio – dichiarano i rappresentanti provinciali di Cgil Cisl Uil Alice D’Ercole, Riccardo Pucci, Massimo Martini – la protesta di oggi non solo è a tutela dell’occupazione e dei diritti di lavoratrici e lavoratori, sia diretti che dell’indotto, e della valorizzazione delle professionalità dei dipendenti, ma anche a sostegno della difesa dell’integrità del Gruppo, delle Funzioni direzionali e della presenza della Banca nei territori”.

“Siamo davanti alla sede Mps per la garanzia del diritto di cittadine e cittadini, imprese e comunità ad accedere a servizi bancari di qualità, – proseguono i sindacalisti – con particolare attenzione alle aree interne, ai piccoli Comuni, alle persone più fragili, e a salvaguardia di un modello di credito orientato allo sviluppo dei territori, capace di accompagnare gli investimenti, sostenere il lavoro, supportare le famiglie e i piccoli risparmiatori”.

“Il tempo dell’attesa è esaurito, – aggiungono D’Ercole, Pucci, Martini – riteniamo che sia il momento di unire le forze, di costruire sinergie e unità di questa comunità per scongiurare esiti di impatto che, come stima la CCIAA, rischiano di contrarre fino a 10 punti percentuali il Pil provinciale. Il futuro di MPS non riguarda solo i dipendenti diretti ed indiretti della Banca, ma parla alla carne viva della nostra economia, alla tenuta del nostro tessuto economico e sociale, al radicamento e alla prossimità dei servizi bancari, ad un modello di credito capace di sostenere il lavoro e accompagnare il rilancio di un territorio che già oggi vive una delle sue fasi più complesse”.

“Per queste ragioni abbiamo deciso di promuovere questo sit-in in occasione dell’Assemblea dei soci, – concludono le sigle – per richiamare tutti alla responsabilità sociale delle scelte che saranno chiamati a fare. E proprio per questo abbiamo invitato anche tutte le Istituzioni, Categorie economiche e Forze politiche a partecipare alla nostra iniziativa. Perché Mps è Siena dal 1472 e perché per Siena e la sua provincia Mps non è soltanto una banca ma un cardine fondamentale del sistema economico e sociale”.

Assemblea soci: “No ad autorizzazione ad acquistare e vendere azioni proprie”

Non è stata approvata dalla assemblea dei soci di Mps l’autorizzazione ad acquistare e vendere azioni proprie. I voti contro sono stati il 53,8%, a favore il 40,80%. L’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Montepaschi è chiamata a votare anche sul piano dell’amministratore delegato Lovaglio, alternativo all’Opas di Intesa Sanpaolo, e sulla fusione con Mediobanca.

E’ stata bocciata ad ampia maggioranza la proposta di fusione con Mediobanca. Nella parte straordinaria della assemblea ha votato contro la proposta di fusione con Piazzetta Cuccia il 63,65%, a favore il 32,91%, astenuti il 3,42% . Alla lettura del numero di voti contrari dell’assemblea sono scattati fischi dalle fila dei piccoli soci in sala.

Ad assemblea soci non passa proposta fusione con Mediobanca

E’ stata bocciata ad ampia maggioranza la proposta di fusione con Mediobanca. Nella parte straordinaria della assemblea ha votato contro la proposta di fusione con Piazzetta Cuccia il 63,65%, a favore il 32,91%, astenuti il 3,42% . Alla lettura del numero di voti contrari dell’assemblea sono scattati fischi dalle fila dei piccoli soci in sala.