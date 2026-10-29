La Bce lascia i tassi d’interesse invariati

Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i suoi tre tassi di interesse di riferimento. Di conseguenza, i tassi di interesse sui depositi presso la Banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno invariati rispettivamente al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%. La notizia è stata data nello stesso giorno in cui la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha annunciato che lascerà il suo incarico.

Bce: “Rischi a rialzo per l’inflazione e a ribasso per la crescita”

“I prezzi dell’energia hanno continuato ad aumentare, comportando rischi al rialzo per le prospettive di inflazione e rischi al ribasso per le prospettive di crescita“, hanno comunicato da Francoforte. “Sebbene lo shock energetico stia ancora manifestando tutti i suoi effetti, finora l’inflazione di fondo è rimasta sostanzialmente stabile e le retribuzioni non hanno reagito in maniera significativa in questa fase”.

“La maggiore entità e durata dello shock energetico nonché le sue implicazioni per gli effetti indiretti e di secondo impatto faranno verosimilmente salire l’inflazione e indebolire la crescita”, ha spiegato la Banca centrale, aggiungendo che “le condizioni di finanziamento si sono inasprite dall’ultima riunione del Consiglio direttivo ed è probabile che questo inciderà sull’inflazione e sulla crescita. Il Consiglio direttivo si impegna a definire la politica monetaria in modo da assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine”.

Bce: “In posizione favorevole per affrontare elevata incertezza”

“Il Consiglio direttivo resta in una posizione favorevole per affrontare l’attuale situazione di elevata incertezza”, ha aggiunto la Bce. “Per definire l’orientamento di politica monetaria adeguato, seguirà un approccio guidato dai dati, secondo il quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi”.

Lagarde: “La decisione di oggi non esclude nuovi rialzi dei tassi”

“Salvo sviluppi importanti, la direzione da seguire è abbastanza chiara per tutti noi”, ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte, sottolineando che la decisione di mantenere i tassi invariati non preclude ulteriori interventi nei prossimi mesi. “Se fosse necessario per raggiungere il nostro obiettivo di inflazione del 2% nel medio termine, non ci limiteremmo alle riunioni trimestrali”, ha affermato Lagarde, spiegando che il Consiglio direttivo valuterà l’evoluzione della situazione geopolitica, dei prezzi dell’energia e dei costi di finanziamento, insieme ai nuovi dati economici disponibili. “C’è una grande quantità di informazioni e dati che riceveremo nelle prossime settimane”, ha aggiunto, riferendosi anche alle nuove proiezioni dello staff della Bce previste a dicembre, ai dati sull’inflazione e al Pil del terzo trimestre. E