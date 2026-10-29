Christine Lagarde lascia la presidenza della Bce

La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde lascerà il proprio incarico il 7 febbraio 2027. Lo ha comunicato oggi al Consiglio direttivo della Bce e al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, come riferito dalla Bce in una nota. Il successore sarà nominato dal Consiglio europeo, secondo la procedura prevista dall’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Il Consiglio direttivo ha ringraziato calorosamente l’inquilina dell’Eurotower, tributandole una lunga standing ovation.

Lagarde: “Lascio con la consapevolezza di aver svolto un buon lavoro”

“Ho appena informato i miei colleghi responsabili delle decisioni di politica monetaria e il personale della Banca centrale europea che lascerò il mio incarico a partire dal 7 febbraio 2027, dopo una riunione del Consiglio direttivo sulla politica monetaria”, ha detto Lagarde in un video in cui annuncia il suo addio all’istituzione. “È stato un grande orgoglio e un enorme privilegio servire questa istituzione. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, sostenuto e portato avanti la missione che abbiamo in Europa”, ha aggiunto. “Essere un punto fermo, essere solidi, garantire la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria. Credo di lasciare questa istituzione con la consapevolezza di aver svolto un buon lavoro e con una Bce pronta ad affrontare il futuro”.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

Costa: “Leadership di Lagarde prezioso contributo per l’Europa”

“Sono stato informato da Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, della sua intenzione di lasciare l’incarico il 7 febbraio 2027. Prendo atto della sua decisione con rispetto”, ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “Desidero ringraziare Madame Lagarde per la dedizione con cui ha ricoperto la carica di presidente della Banca centrale europea dal novembre 2019. Nel corso del suo mandato, ha guidato l’istituto con un profondo senso del dovere e di responsabilità. La sua leadership è stata un prezioso contributo per l’Europa in tempi di incertezza, così come il suo costante impegno a favore del progetto europeo”.

“Di fronte a una pandemia globale, a una guerra in Europa, a crisi energetiche e a shock inflazionistici, ha garantito una guida salda e determinata, contribuendo a salvaguardare la stabilità e la resilienza dell’area dell’euro. Al fine di assicurare una transizione ordinata verso la futura guida della Bce, l’iter per la nomina del suo successore prenderà il via oggi e proseguirà senza indugi, puntando a una decisione tempestiva da parte del Consiglio europeo – nella sua composizione relativa all’area dell’euro – in conformità con la procedura stabilita dall’articolo 283, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

I have been informed by Christine Lagarde, President of the European Central Bank, of her intention to step down from her role on 7 February 2027. I respectfully acknowledge her decision. I would like to thank Madame @Lagarde for her dedication as President of the @ecb since November 2019. Throughout her mandate, she has led the European Central Bank with a strong sense of duty and responsibility. Europe has been well served by her leadership in uncertain times and her unwavering commitment to the European project. Through a global pandemic, a war in Europe, energy crises and inflation shocks, she has provided a steady and determined stewardship, helping to safeguard stability and the resilience of the euro area. To ensure a smooth transition to the next leadership of the ECB, the process for the appointment of her successor will be initiated today and will proceed without delay, with a view to a timely decision by the European Council acting in its euro area composition, in accordance with the procedure set out in Article 283 (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. — António Costa (@eucopresident) October 29, 2026

“Fino al 7 febbraio sarò al comando e concentrata“

Fino al 7 febbraio sono al comando, sono concentrata e lavorerò senza riserve e senza scuse”, ha detto Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte, dopo l’annuncio della sua uscita anticipata dall’incarico di presidente della Bce,. “La governance della Bce ha dimostrato la sua solidità. In passato abbiamo avuto delle transizioni. La continuità operativa è sempre stata il principio guida di questa istituzione. Non è mai venuta meno e sono pienamente fiduciosa che continuerà a essere così”, ha affermato Lagarde.