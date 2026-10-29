Bce, Lagarde: "Lascio perché non posso restare neutrale"

“Non credo di poter rimanere neutrale. Non credo di potermi sentire a mio agio in questa neutralità nell’attuale momento”. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, spiegando la decisione di lasciare l’incarico a febbraio 2027, prima della scadenza naturale del mandato prevista a ottobre. “Il motivo per cui anticipo la fine del mio mandato, lasciando a febbraio 2027 invece che a ottobre, è che voglio avere la libertà di parola, la libertà di espressione e la libertà di impegnarmi su questioni che non riguardano la politica monetaria”, ha affermato Lagarde.