Bce, Lagarde: "Lascerò la presidenza il 7 febbraio 2027"

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, lascerà il proprio incarico il 7 febbraio 2027. “Ho appena informato i miei colleghi responsabili delle decisioni di politica monetaria e il personale della Banca centrale europea che lascerò il mio incarico a partire dal 7 febbraio 2027, dopo una riunione del Consiglio direttivo sulla politica monetaria” ha sottolineato Lagarde un video in cui annuncia il suo addio all’istituzione. “È stato un grande orgoglio e un enorme privilegio servire questa istituzione. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, sostenuto e portato avanti la missione che abbiamo in Europa”, ha aggiunto. “Essere un punto fermo, essere solidi, garantire la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria. Credo di lasciare questa istituzione con la consapevolezza di aver svolto un buon lavoro e con una Bce pronta ad affrontare il futuro”, ha concluso.