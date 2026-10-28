Manovra 2027, Tajani: “Aiuta il ceto medio, anziani, giovani e imprese”

“Siamo al lavoro per mettere in campo una manovra che aiuti il ceto medio, che dia un segnale positivo ai giovani, azzerando la pressione fiscale. Un segnale anche agli anziani che possono usufruire di una card nel settore sanitario per effettuare quelle spese che non sono coperte dal servizio sanitario nazionale”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a margine del “Forum salute e innovazione: rafforzare la competitività in Italia e in Europa” a Roma. “Un segnale anche alle imprese – ha aggiunto Tajani – Ci sarà un energy release anche per le piccole e medie, non soltanto per le grandi, come era successo lo scorso anno”. Il ministro degli Esteri poi sottolinea: “Cercheremo di dare anche un segnale al sud, quindi una manovra che è anche frutto di una visione, non di interventi a caso a pioggia. Una visione che è quella della crescita e quella del sostegno a chi intraprende, dando speranze ai giovani e dando garanzie a chi ha lasciato il lavoro, cioè ai pensionati”. Infine, Tajani aggiunge: “E poi stiamo lavorando per trovare delle soluzioni positive anche per il mondo delle forze dell’ordine e militare, cominciando a pensare a una previdenza dedicata, non so se si potrà raggiungere da adesso, però credo che si apra un confronto serio e ci siano segnali anche politici importanti da dare a questo mondo che è stato particolarmente impegnato in queste settimane, ma che è anche garanzia di sicurezza per tutti quanti noi”. “Compatibilmente con la situazione economica e con i costi dell’energia e grazie anche alla flessibilità che abbiamo avuto dagli Stati Uniti, dal dall’Unione Europea, possiamo lavorare su sull’energy release, dando quindi segnali al mondo delle imprese anche per quanto riguarda questo settore” ha sottolineato Tajani.