Manovra 2027, Ciriani: “Non ci sono risorse per accontentare tutti”

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani parla della Manovra 2027 nel giorno in cui il Cdm si è dato appuntamento per vararla. Il rappresentante di Fratelli d’Italia segue le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e afferma che “non ci sono le risorse per accontentare tutte le richieste”.

La manovra “sicuramente in giornata verrà approvata” in Cdm “e come accade sempre in queste circostanze c’è un lavoro di limatura che prosegue fino all’ultimo minuto perché come ha detto il ministro Giorgetti, è giusto ascoltare tutti, ma alla fine poi bisogna prendere le decisioni. Non ci sono le risorse per accontentare tutte le richieste legittime di tutti i partiti e sarà una finanziaria di serietà e di responsabilità, come abbiamo fatto in questi ultimi quattro anni”, ha detto il ministro, ospite di SkyTg24.

“Un governo serio, responsabile, non può dilapidare le risorse. Deve cercare di fare le cose con attenzione, con serietà e con responsabilità. Non abbiamo mai promesso l’impossibile, abbiamo per quattro anni agito con grande serietà, non scassando i conti pubblici, riducendo progressivamente il deficit. Non possiamo disperdere questo patrimonio di serietà che abbiamo costruito e quindi oggi pomeriggio troveremo una quadratura del cerchio, come sempre abbiamo fatto, dimostrando di essere una coalizione coesa anche in questi passaggi molto molto molto delicati”, ha aggiunto.