Caro-carburanti, ufficiale il nuovo taglio accise sul gasolio. Unc: “Ridicolo”

Ritorna il taglio delle accise sul gasolio. Il decreto pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale prevede per il periodo dal 28 ottobre al 7 novembre una rideterminazione dell’aliquota di accisa sugli “oli da gas o gasolio, usato come carburante” nella misura di “632,90 euro per mille litri”.

Unc: “Taglio delle accise ridicolo, una presa in giro”

“Taglio delle accise ridicolo. Una presa in giro, sia per l’importo dalla riduzione, appena 4 cent al litro, 4,88 con Iva al 22%, ossia meno di 5 cent, sia per la durata, appena fino al 7 novembre”, commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In pratica il governo si tiene l’extragettito Iva incassato grazie al caro carburanti, che il 7 ottobre la premier Meloni aveva annunciato essere già pari a 160 milioni e ne stanzia solo 38,7, meno del 25%. Una miseria. Se a questo si aggiunge che dovrebbe restituire alle famiglie almeno gli oltre 450 milioni di dividendi che l’Eni sta per regalargli grazie al caro bollette e ai prezzi stellari di benzina e gasolio, ecco che il quadro si completa. Il governo considera gli automobilisti dei polli da spennare e, quindi, li spenna”.

Codacons: “Risparmio di appena 2,44 euro su un pieno di gasolio”

“Si tratta di un mini-taglio tardivo, visto che la misura era attesa dallo scorso 6 ottobre, quando è scaduto il precedente sconto fiscale, e assolutamente insufficiente considerati i prezzi dei carburanti alla pompa ancora a livelli elevatissimi”, spiega il Codacons.

“Una elemosina che non risolverà l’emergenza caro-carburanti, anche perché il taglio interesserà solo il gasolio, mentre resta esclusa la benzina nonostante i prezzi alla pompa si mantengano per la verde abbondantemente sopra i 2 euro al litro”, dice il Codacons. “Si doveva e si poteva fare di più, sia perché gli automobilisti non possono contare solo sulle iniziative private dei marchi petroliferi che hanno avviato sconti e price cap, sia perché il caro-carburanti sta provocando effetti a cascata sui prezzi al dettaglio danneggiando doppiamente le famiglie”.