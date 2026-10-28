Allianz, superati i 30 miliardi di dollari: valore più alto di sempre

“Il brand Allianz raggiunge il valore più elevato di sempre, pari a 30,7 miliardi di dollari”. Lo comunica la stessa Allianz. “Una crescita costante verso un nuovo traguardo – viene spiegato – per l’ottavo anno consecutivo. Allianz è il brand assicurativo di maggior valore al mondo: ha raggiunto il record di 30,7 miliardi di dollari, guadagnando una posizione e salendo al 26esimo posto nella classifica Interbrand best global brands 2026”. “In un contesto sempre più competitivo, continuiamo a rafforzare il nostro brand concentrandoci su ciò che conta davvero per i nostri clienti: la loro salute e la loro sicurezza finanziaria – dice Oliver Bate, Chief executive officer di Allianz Se – la solidità del nostro business e i continui investimenti per rispondere ai bisogni di protezione più rilevanti delle persone sono alla base del riconoscimento di interbrand di quest’anno. Parallelamente, attraverso le nostre iniziative rivolte alle comunità e le partnership sportive globali, contribuiamo a creare occasioni di incontro e condivisione, avvicinando le persone”.



L’incremento del 9% rispetto al 2025 – si fa presente – riduce “ulteriormente il divario rispetto ai brand tecnologici e dei beni di consumo di maggior valore al mondo, tra cui Apple, Microsoft e Coca-Cola”. Il percorso di crescita è “sostenuto dal forte sviluppo del business e dalla solida performance finanziaria, oltre che da una strategia globale di brand fondata sulla fiducia e contraddistinta dalla centralità dei clienti e dall’attenzione alle loro esigenze”. “In un mondo sempre più guidato dall’intelligenza artificiale, la fiducia è ciò che trasforma la forza di un brand in relazioni significative e durature con i clienti – dichiara Bernd Heinemann, Group head of strategy, brand and customer experience di Allianz Se – conquistiamo questa fiducia non solo attraverso informazioni affidabili ma anche offrendo esperienze su cui le persone possono contare: essendo presenti nei momenti in cui prendono le loro decisioni e garantendo un’esperienza semplice e senza soluzione di continuità, sia digitale sia di persona. Con l’intelligenza artificiale che sta cambiando il modo in cui le persone cercano e trovano le informazioni, stiamo evolvendo la nostra strategia di brand e di distribuzione affinché Allianz continui a essere visibile, rilevante e affidabile, offrendo al contempo ai clienti la migliore esperienza umana possibile ovunque la preferiscano”.



In qualità di partner assicurativo mondiale dei movimenti olimpico e paralimpico internazionali, Allianz ha contribuito allo svolgimento in sicurezza dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. I giochi hanno coinvolto oltre 5,4 milioni di spettatori e circa 2,6 miliardi di telespettatori in tutto il mondo. I Giochi hanno segnato i 20 anni della partnership tra Allianz e il movimento paralimpico internazionale. Nel 2026 Allianz ha anche avviato una partnership globale pluriennale con Jannik Sinner.Questi traguardi del 2026 si inseriscono in decenni di impegno nello sport – si avverte – che comprendono oltre 25 anni al fianco dell’Fc Bayern Monaco e il sostegno a centinaia di club e associazioni sportive locali nei diversi mercati nazionali. La famiglia degli otto stadi Allianz – alla quale si è aggiunta da ultimo l’Allianz beach arena per La28, i Giochi olimpici e paralimpici di Los Angeles 2028 – accoglie ogni anno milioni di tifosi. Nel 2026 è stata fondata l’Allianz school for Life per promuovere l’educazione finanziaria.