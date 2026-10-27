Manovra 2027, verso mini-Irpef per giovani, fondo per anticipo pensione e tredicesime

Nuovo vertice di maggioranza oggi, martedì 27 ottobre, a palazzo Chigi per limare le misure da inserire nella legge di bilancio attesa mercoledì in Consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende, dopo la videocall di martedì sera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visto nella sede del governo i vicepremier Antonio Tajani, Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti. All’incontro hanno preso parte anche il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

Da quanto si apprende da fonti di maggioranza, il Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi mercoledì alle 15.

Le misure

Alcune conferme e alcune nuove misure. La maggioranza stringe sulle misura manovra, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm mercoledì. Sembra tramontata l’idea di estendere il taglio dell’Irpef, ma a quanto si apprende da fonti di maggioranza è in arrivo un pacchetto fiscale con misure che vanno da quelle che viene ribattezzata mini-Irpef per i lavoratori under 30, condivisa da tutta la coalizione.

Tra gli interventi sul tavolo, la detassazione almeno parziale delle tredicesime, la flat tax al 5% per i giovani e una super deduzione per le nuove assunzioni da 130% a 140% per giovani e fino al 180% per le madri lavoratrici. Mentre per le pensioni, per consentire l’uscita a 64 anni con 36 anni di contributi caldeggiata dalla Lega, è in arrivo un fondo apposito, e i dettagli sono rimandati a un decreto a gennaio. Contro il caro energia, è previsto un bonus elettrodomestici.

Verso card sanitaria per over 75 per spese non coperte da Ssn

Governo al lavoro sull’ipotesi di una card sanitaria per gli over 75 a basso reddito per coprire una serie di voci di spesa attualmente non coperte dal Sistema sanitario nazionale, come protesi, dentiere ed esami e visite oggi effettuabili privatamente. La card, caldeggiata da Forza Italia, avrebbe un valore tra i 300 e i 500 euro. Al capitolo di spesa ‘Sanità’ sono stanziati 2,4 miliardi, circa la metà di quanto caldeggiato dal ministro competente, Orazio Schillaci. Non ci sarebbe dunque, a quanto spiegano fonti di maggioranza, alcun aumento per il Fondo sanitario oltre al miliardo già previsto. A quanto si apprende, si lavora anche a un ampliamento della platea dell’esenzione del bollo per le auto da sei a nove posti fino a 133 kw di potenza di proprietà delle famiglie con almeno 4 figli.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

Giorgetti: “Cercheremo di dare risposta soprattutto ai giovani”

“Ci sarà una misura fiscale per i giovani sotto i 30 anni”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al Forum di Moneta, rispondendo a una domanda su quella che è stata denominata ‘mini-Irpef’. Nella manovra, ha proseguito il titolare del Mef, “cercheremo di dare una risposta” al ceto medio “in termini fiscali, soprattutto facciamo qualcosa per i giovani che lavorano. Penso che abbiamo fatto la cosa giusta”. “Un Paese in crescita necessita di questa componente che oggi è uno degli spauracchi che ho. Se guardo alla prospettiva di medio termine, il sistema di welfare che abbiamo costruito difficilmente può tenere in una società in decrescita demografica. Questa è una riflessione che i politi deve fare”, ha aggiunto.

“Tendenzialmente sì“. Questo si è limitato a rispondere Giorgetti rispondendo a una domanda sulla possibile estensione delle flat tax per gli autonomi nella manovra. I margini, nell’ambito della flessibilità della Nec, “li abbiamo praticamente definiti e quindi siamo soddisfatti“, ha proseguito Giorgetti, che poi, a chi gli chiedeva se il governo avesse trovato un accordo con banche e assicurazioni, ha risposto: “Sulle banche no, abbiamo trovato un accordo tra di noi, ma con le banche…”.