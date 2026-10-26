Manovra 2027, Tajani: “No tassa extra-profitti ma contributo da banche e assicurazioni”

In manovra “siamo assolutamente contrari alla tassazione degli extra profitti che non ci sarà, ci sara un contributo di banche, assicurazioni e anche di altre realtà perché in un momento come questo che stiamo vivendo, è indispensabile avere l’aiuto di tutti”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine alla assemblea di Federchimica a Milano. “Questo contributo non sarà chiesto con una visione punitiva ma con una richiesta di collaborazione per aiutare l’Italia in un momento in cui dobbiamo affrontare il tema del caro energia”, aggiunge. A chi chiede quali siano le altre realtà cui verrà chiesto questo contributo Tajani dice: “Altre realtà possono essere realtà imprenditoriali, penso anche a Cassa depositi e prestiti (Cdp). Stiamo lavorando con il ministro Giorgetti per individuare lo strumento migliore per avere tutte le coperture necessarie”.