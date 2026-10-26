Axa rinnova Formula Benessere: la prevenzione arriva anche a domicilio

Prosegue il percorso di innovazione in ambito Salute del Gruppo assicurativo Axa Italia con il restyling di Formula Benessere, offerta di Axa MPS Assicurazioni Danni pensata per accompagnare le persone durante l’intero percorso di cura: dalla prevenzione alla diagnosi, fino al ricovero e alla riabilitazione.

Cristiano Gianni, Chief Health Officer del Gruppo Axa Italia, afferma: “Vogliamo accompagnare le persone lungo l’intero percorso salute, offrendo risposte concrete e cucite sui bisogni, anche in chiave di maggiore accessibilità ed inclusione. Mettere al primo posto il benessere delle persone per noi significa partire dalla prevenzione, attraverso strumenti semplici e innovativi che aiutino le persone a monitorare e prendersi cura della propria salute quotidianamente, anche comodamente da casa. La nostra missione è contribuire a un sistema di protezione che non si limiti a rispondere alle emergenze, ma che anticipi i bisogni, promuova stili di vita più sani e favorisca una cultura diffusa della prevenzione”.

Gli abiti di bisogno e i servizi proposti

Grazie alla struttura modulare, organizzata in 4 ambiti di bisogno (Ricoveri e Interventi, Visite e Accertamenti, Prevenzione e Assistenza), e garanzie con livelli incrementali di protezione, Formula Benessere permette di costruire una copertura su misura, in base alle specifiche necessità e disponibilità economiche. Novità, la nuova garanzia “Ricoveri e Interventi Smart”, che offre il rimborso fino a 5.000 euro per spese mediche, con massimali che arrivano fino a 30.000 euro in caso di malattie gravi. Un servizio inclusivo, accessibile, pensato per un supporto reale in momenti critici.

Centrale nelle diverse proposte, l’accesso alle strutture e medici convenzionati del network di eccellenza Axa, con massimale che arriva fino a 1.000.000 di euro per ricoveri e interventi chirurgici. Formula Benessere offre la possibilità di accedere a check-up e test genetici direttamente da casa. I nuovi self check-up, in modo semplice e pratico, consentono di monitorare la salute cardiovascolare, il sistema immunitario e molto altro, con un kit di autoanalisi ematochimica consegnato a domicilio. Seguiti da consulti medici da remoto per approfondire i risultati, sono strumenti pratici per prendersi cura di sé comodamente da casa. E, per chi desidera approfondire la propria eventuale predisposizione genetica alle intolleranze e sensibilità alimentari, è disponile il Test del DNA Nutrizionale, utile per individuare un corretto stile di vita e piani alimentari personalizzati, oltre a prevenire eventuali malattie.

Con Formula Benessere è poi possibile anche svolgere dei check up specifici per età e sesso presso le strutture convenzionate Axa. Un approccio completo, pensato per anticipare i problemi e mantenere il benessere nel tempo. Acquistabile singolarmente o in abbinamento, Assistenza Caregiver mette a disposizione servizi di valore, pensati sia per i familiari non autosufficienti (parzialmente o totalmente) – se si è al loro fianco e un infortunio o una malattia impediscano di prendersene cura – sia per i caregiver stessi, in ottica di maggiore serenità famigliare. Con un premio pari a 60 euro l’anno, a disposizione dei familiari, servizi di assistenza medica e sociale (infermieri, fisioterapisti e prelievo campioni a domicilio, ritiro referti ed esami, ecografie e radiografie a domicilio), ma anche un sostegno pratico quotidiano come l’assistenza di un badante, spesa a domicilio, dog sitter, il disbrigo di attività quotidiane o l’accompagnamento a cicli di terapia. Ampio spazio anche alla tutela del benessere psicologico, con un supporto dedicato, dai colloqui telefonici quotidiani con il familiare in cura per offrire un sostegno o anche una semplice compagnia, al supporto psicologico per il caregiver. Formula Benessere è disponibile presso le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena.