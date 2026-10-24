Manovra, Giorgetti: “La coperta è corta, serve attenzione a come ci si muove”

“La responsabilità consiglia di muoversi senza dimenticare gli obiettivi, anche politici, senza dimenticare i problemi di equilibrio sociale e di benessere dei cittadini. Ma serve anche ricordarsi che la coperta è corta, e che dobbiamo essere molto attenti a come si ci muove”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’Assemblea Generale della Compagnia delle Opere in merito alla prossima Legge di Bilancio.”In questo momento, per il ruolo che svolgo, devo calibrare obiettivi politici – parte di un programma di governo – e una situazione internazionale in cui i fondamentali nel corso degli ultimi anni sono oggettivamente volti al peggio, a causa delle tensioni geopolitiche, delle guerre che condizionano e hanno ricadute economiche, ma anche delle tensioni sul commercio internazionale che hanno un impatto sul nostro Paese, se consideriamo che siamo diventati un grande paese esportatore”, ha aggiunto Giorgetti, specificando che “questi anni hanno richiesto una gestione oltremodo prudente, considerando che il nostro Paese arriva a queste sfide con un debito pubblico molto alto e dunque deve tenere conto della dinamica dei tassi d’interesse. Un conto è fronteggiare il rincaro delle materie prime, in particolare quelle energetiche, un conto è farlo anche dovendo affrontare l’aumento dei tassi”.



“Per quanto riguarda la Manovra che approveremo la settimana prossima, stiamo aspettando di sapere il margine” legato alla richiesta di maggiore flessibilità all’Unione Europea. “Abbiamo portato riflessioni di puro realismo in tutte le sedi europee. Io credo che la posizione italiana sia stata e sia equilibrata, e spero che sarà anche nel futuro a medio termine sempre equilibrata, perchè vi garantisco che ahimè il clima di burrasca è sempre all’orizzonte” ha aggiunto Giorgetti. “Nei prossimi giorni ovviamente saranno pubbliche anche le cose molto targetizzate e ovviamente ragionate che in questi giorni abbiamo discusso all’interno del governo, ciascuno con le proprie sensibilità, ma tenendo presente che la rotta va mantenuta sicura, per arrivare al porto in sicurezza”, ha aggiunto Giorgetti.