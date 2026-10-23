Caro-carburanti, Eni mantiene il price cap fino a fine anno

Eni mantiene il price cap sui carburanti fino a fine anno, riservandosi di modificare il prezzo in base a variazioni di mercato. “Confermiamo che manterremo il concetto di price cap fino a fine anno. Per quando riguarda il suo livello, attualmente a 2,25 euro per il gasolio e a 1,99 euro per la benzina (come annunciato a inizio ottobre), monitoreremo le dinamiche di mercato e di prezzo, nonché le forniture effettivamente disponibili in rapporto alla nostra struttura logistica, per valutarlo nel corso del periodo”, conferma un portavoce Eni dopo le parole dell’ad, Claudio Descalzi, in un colloquio con alcuni quotidiani.

Foto Marco Alpozzi/LaPresse

Federpetroli: “Bene il price cap Eni, ora occhio a concorrenza”

“Era dato per scontato che Eni potesse continuare la politica di Price-cap come più volte da noi annunciato. Una compagnia energetica nazionale in qualsiasi Stato deve guidare la politica energetica, sia nelle fasi positive che in particolar modo in quelle critiche”, ha commentato il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia a LaPresse.

“I consumatori stanno reagendo in modo positivo al Price-cap e ci sono varie scontistiche anche nei settori Extra-Rete: andare avanti è segno di positività in un contesto energetico internazionale di crisi petrolifera. Adesso massima attenzione alle dinamiche di concorrenza di mercato, l’Italia è forte di una presenza di diverse compagnie petrolifere e deve essere attivata subito una politica di regolamentazione per non penalizzare nessuno nei piani di marketing ed industriali”.

Unc: “Bene Eni su price cap ma non sia un alibi per il governo”

“Bene che Eni prosegua con il price cap fino a fine anno, ma non deve diventare un alibi per il governo per lavarsene le mani come Ponzio Pilato, tradendo persino gli impegni, già inadeguati, presi sul meccanismo delle accise mobili il 16 settembre in conferenza stampa, altrimenti l’impegno di Eni finisce per essere oscurato da risvolti negativi e dall’irresponsabilità del governo”, ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Evidenziamo, inoltre, che se il tetto per il gasolio a 2,19 è stato annunciato il 25 settembre mentre si pagava a 2,421 in autostrada e a 2,338 nelle strade normali, con uno sconto, rispettivamente, di 23,1 cent e 14,8 cent al litro, ora quello da 2,25 viene confermato mentre il prezzo medio è a 2,3 in autostrada e 2,260 nelle strade normali, con una riduzione di appena 5 e 1 cent che non sarà percepita dai consumatori. Certo le medie si sono abbassate per merito dello sconto delle quattro compagnie che lo hanno praticato, ma gli effetti pratici sulle tasche vuote degli automobilisti stavolta saranno minimi”.

Fonti Chigi: “Da Kuwait disponibilità a prorogare il price cap”

Nel frattempo, durante il bilaterale a Kuwait City tra Giorgia Meloni e l’Emiro del Kuwait, lo sceicco Misha’al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, è emersa la disponibilità kuwaitiana di prorogare il price cap su benzina e gasolio. Il tetto era già stato applicato da Q8 nelle scorse settimane in risposta all’appello del governo italiano per contenere i costi dell’energia e tutelare famiglie e imprese. E’ quanto fanno sapere fonti di palazzo Chigi. La disponibilità dell’Emiro rappresenta un segnale concreto della solidità delle relazioni tra Italia e Kuwait e della capacità del governo italiano di promuovere un dialogo costruttivo con i partner strategici, traducendo il confronto diplomatico in misure di rilievo per cittadini e sistema produttivo.