Portovesme, 4 operai Eurallumina barricati su forno a 60 metri d’altezza

Quattro operai a 60 metri d’altezza, barricati sul forno 1 dello stabilimento Eurallumina, a Portovesme nel Sulcis, in Sardegna, per chiedere risorse immediate e garanzie sulla gestione del sito industriale. La protesta è scattata alla vigilia del vertice convocato per venerdì mattina a Roma con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero dell’Economia e delle Finanze e il comitato di sicurezza finanziaria. Al centro della mobilitazione c’è la richiesta di uno stanziamento urgente dei fondi necessari per garantire la gestione dello stabilimento, con particolare attenzione agli aspetti ambientali. I quattro lavoratori hanno annunciato che trascorreranno la notte in quota, in attesa di risposte concrete dall’incontro istituzionale.Intanto, fuori dalla fabbrica è in corso un sit-in di altri dipendenti.