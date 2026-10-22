Caro carburanti, pescherecci fermi a San Benedetto del Tronto

Pescherecci fermi al porto di San Benedetto del Tronto (AP) per aderire alla protesta nazionale contro il caro gasolio. Anche quella sambenedettese si unisce all’astensione dal lavoro promossa da 43 marinerie italiane, che chiedono al Governo misure per garantire la sostenibilità economica delle imprese della pesca. Con il prezzo della nafta schizzato fino a 1,20 euro al litro (rispetto ai circa 60-65 centesimi di pochi mesi fa), i costi vivi per ogni singola uscita in mare variano ormai tra i 1.000 e i 2.000 euro al giorno, arrivando ad assorbire fino all’80-90% dell’intero incasso del pescato.
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