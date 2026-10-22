Caro-carburanti, il diesel sale a 2,300 euro al litro in autostrada

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,024 euro al litro per la benzina e a 2,260 euro al litro per il diesel. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,047 euro al litro per la verde e 2,300 euro al litro per il gasolio.

Salvini: “Obiettivo risposte in Cdm per tutti gli autotrasportatori”

“L’obiettivo è quello di trovare risposte per tutti gli autotrasportatori. La mia attenzione è andata alle piccole imprese, spesso a conduzione familiare, che dispongono di quattro o cinque mezzi, magari datati, e che per i vincoli imposti dalle assurde normative europee non possono beneficiare dei contributi sbloccati”, ha detto Matteo Salvini, intervistato da Libero, parlando della protesta degli autotrasportatori, in sciopero per via del caro-carburanti.

“Abbiamo incontrato e incontreremo ancora le principali sigle sindacali che li rappresentano e sono soddisfatti del lavoro fatto insieme al governo, perché già dai prossimi giorni saranno a disposizione 480 milioni e sui loro conti correnti verranno accreditati centinaia di migliaia di euro per combattere il caro gasolio e che li aiuteranno ad uscire da una situazone davvero difficile”, ha aggiunto il vicepremier e leader della Lega.