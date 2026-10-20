Welfare, Mattarella: “E’ una risorsa per lo sviluppo e strumento di inclusione, non una partita di spesa”

“Il Rapporto annuale ‘Welfare, Italia’ costituisce un utile contributo di analisi e proposte su un capitolo che ha plasmato il nostro modello sociale, elevando lo standard dei diritti della persona, costituendo un tratto della cittadinanza e della stessa identità europea del secondo dopoguerra, inveratesi nel nostro Paese nella scelta repubblicana di ottanta anni or sono”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al presidente Unipol Carlo Cimbri in occasione del forum ‘Il welfare in Italia e in Europa tra valore identitario e fattori di crescita’.

Il carattere universalistico della protezione sociale è oggi sottoposto a intense sollecitazioni: presidiato da principi costituzionali, la sua natura non appare confutabile. Le dinamiche sociali ed economiche stanno modificando composizione demografica, domande sociali, strutture produttive, bisogni, incidendo di conseguenza sui nostri sistemi di tutela, che si trovano di fronte anche a scelte di sostenibilità. Quote rilevanti di risorse pubbliche sono impegnate nel Welfare che, al tempo stesso, costituisce una dimensione nella quale trovano applicazione principi di libertà e sussidiarietà per un concorso ampio di energie. Il Welfare non è una mera partita di spesa, bensì, nel nostro Paese ha sempre rappresentato un motore dell’economia e della società, agendo come risorsa per lo sviluppo e strumento di inclusione, caratteristiche preziose”. “Istituzioni, realtà private, imprese del Terzo settore e del no profit sono attori nei processi di necessario rinnovamento e concorrono responsabilmente all’attuazione delle previsioni costituzionali”, aggiunge il Capo dello Stato.

Sicurezza sul Lavoro: “Con nuove tecnologie rischio carichi eccessivi e orari prolungati”

“Occorre inoltre tenere conto delle trasformazioni del mondo del lavoro. Digitalizzazione, intelligenza artificiale e nuove forme di impiego impongono di prestare attenzione a i rischi psicosociali legati a carichi eccessivi, orari prolungati e precarietà. Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, oltre 840.000 persone muoiono ogni anno nel mondo per problemi di salute associati a questi fattori. Un dato che ricorda come la tutela debba riguardare la persona nella sua interezza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato per inaugurare gli Stati Generali sulla Sicurezza sul Lavoro, letto in apertura dei lavori dalla Presidente della commissione d’inchiesta sulle condizioni di Lavoro in Italia Chiara Gribaudo.

“Sicurezza è presupposto irrinunciabile”

“La sicurezza non può essere considerata un costo da contenere né un adempimento formale, ma deve costituire il presupposto irrinunciabile di ogni scelta sul lavoro e sulla dignità delle persone. A tutti i partecipanti rivolgo l’augurio di buon lavoro, certo che queste giornate contribuiranno a rendere più incisiva l’azione comune a tutela della vita e della salute di ogni lavoratore”. “Gli infortuni e le morti sul lavoro rappresentano una delle emergenze più gravi del nostro Paese. In questo contesto, le giornate di studio che oggi prendono avvio offrono l’occasione per esaminare le criticità del sistema e approfondire le possibili strategie di intervento. Ogni tragedia lascia un segno profondo nelle famiglie e nelle comunità, per sempre private di una parte di sé. Troppo spesso, il risparmio economico e la fretta operativa prevalgono sulla tutela delle persone, soprattutto nel settori più esposti, dove la frammentazione di appalti e subappalti può compromettere il rispetto delle norme e una chiara attribuzione delle responsabilità. Contrastare tali fenomeni richiede controlli rigorosi, formazione adeguata e una cultura della sicurezza diffusa lungo l’intera filiera produttiva, anche valorizzando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie”.