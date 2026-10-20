Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 20 ottobre 2026

Ultima ora

Telepass amplia l’accordo con Jakala su pubblicità e dati

Telepass amplia l’accordo con Jakala su pubblicità e dati
Enrico Bazzi e Aldo Agostinelli
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

L’obiettivo dichiarato dalle due società è quello di superare la gestione separata dei diversi canali pubblicitari

Telepass ha ampliato la collaborazione con Jakala, affidando alla società anche la pianificazione delle campagne pubblicitarie rivolte ai consumatori, sui canali digitali e tradizionali, e un nuovo progetto di analisi e valorizzazione dei dati. Lo ha annunciato Jakala, precisando che l’estensione dell’accordo punta a coordinare le attività pubblicitarie e l’utilizzo delle informazioni sui clienti, dalla promozione del marchio alle iniziative commerciali. Il nuovo incarico comprende la pianificazione pubblicitaria su tutti i principali mezzi di comunicazione, online e offline, e si aggiunge alle attività già svolte da Jakala per Telepass. L’obiettivo dichiarato dalle due società è quello di superare la gestione separata dei diversi canali pubblicitari, mettendo in relazione le campagne destinate a rafforzare la conoscenza del marchio con quelle finalizzate alla promozione dei servizi e all’acquisizione di nuovi clienti. L’accordo prevede inoltre un progetto denominato Data Strategy, Enrichment & Activation, che riguarda l’integrazione e l’analisi delle informazioni disponibili sui clienti. Il lavoro sarà finalizzato a individuare gruppi di utenti con caratteristiche ed esigenze differenti, definire con maggiore precisione i destinatari delle campagne e valutare il contributo dei diversi mezzi pubblicitari ai risultati commerciali. Jakala precisa che le attività saranno svolte nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di gestione responsabile dei dati.

Telepass accompagna ogni giorno milioni di persone nei loro spostamenti quotidiani, e vogliamo parlare a ciascuna nel modo e nel momento giusti. Estendere la collaborazione con Jakala all’Atl, e integrarla ai dati, ci permette di costruire una comunicazione più coerente, ma soprattutto di far conoscere sempre di più i nostri servizi dedicati alla persona”, ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass.”L’integrazione tra media e dati ci permette di lavorare in modo sempre più coordinato, facendo dialogare conoscenza delle audience, pianificazione e misurazione”, ha aggiunto Enrico Bazzi, Head of Jakala Italia.

© Riproduzione Riservata