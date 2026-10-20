Telepass amplia l’accordo con Jakala su pubblicità e dati

Telepass ha ampliato la collaborazione con Jakala, affidando alla società anche la pianificazione delle campagne pubblicitarie rivolte ai consumatori, sui canali digitali e tradizionali, e un nuovo progetto di analisi e valorizzazione dei dati. Lo ha annunciato Jakala, precisando che l’estensione dell’accordo punta a coordinare le attività pubblicitarie e l’utilizzo delle informazioni sui clienti, dalla promozione del marchio alle iniziative commerciali. Il nuovo incarico comprende la pianificazione pubblicitaria su tutti i principali mezzi di comunicazione, online e offline, e si aggiunge alle attività già svolte da Jakala per Telepass. L’obiettivo dichiarato dalle due società è quello di superare la gestione separata dei diversi canali pubblicitari, mettendo in relazione le campagne destinate a rafforzare la conoscenza del marchio con quelle finalizzate alla promozione dei servizi e all’acquisizione di nuovi clienti. L’accordo prevede inoltre un progetto denominato Data Strategy, Enrichment & Activation, che riguarda l’integrazione e l’analisi delle informazioni disponibili sui clienti. Il lavoro sarà finalizzato a individuare gruppi di utenti con caratteristiche ed esigenze differenti, definire con maggiore precisione i destinatari delle campagne e valutare il contributo dei diversi mezzi pubblicitari ai risultati commerciali. Jakala precisa che le attività saranno svolte nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di gestione responsabile dei dati.

“Telepass accompagna ogni giorno milioni di persone nei loro spostamenti quotidiani, e vogliamo parlare a ciascuna nel modo e nel momento giusti. Estendere la collaborazione con Jakala all’Atl, e integrarla ai dati, ci permette di costruire una comunicazione più coerente, ma soprattutto di far conoscere sempre di più i nostri servizi dedicati alla persona”, ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass.”L’integrazione tra media e dati ci permette di lavorare in modo sempre più coordinato, facendo dialogare conoscenza delle audience, pianificazione e misurazione”, ha aggiunto Enrico Bazzi, Head of Jakala Italia.