Revolut down, segnalati disservizi in tutta Europa della banca on line: problemi anche in Italia

Revolut, la banca on line che in Italia conta oltre 4 milioni di clienti, sta registrano disservizi in tutta Europa oggi. ‘Down Detector, il sito che registra i problemi delle app in Italia comunica che “le segnalazioni degli utenti mostrano problemi con Revolut”. Sul sito italiano della società vengono segnalati 31 episodi di servizi “non parzialmente disponibili”: pagamenti con carta, cambio valuta, trading su azioni, pagamento esercente o semplicemente accesso.

Hi.We are currently experiencing a service disruption affecting multiple features, which may result in some services being inaccessible. Our engineering team is actively working to restore full service as quickly as possible. We appreciate your patience and apologize for any inconvenience this may have caused. — Revolut Support (@revolutsupport) October 20, 2026

Il messaggio su X: “Al momento stiamo riscontrando un’interruzione del servizio”

Sul profilo X Revolut Support, il serivizio di supporto alla clientela della banca digitale appare un messaggio: “Ciao. Al momento stiamo riscontrando un’interruzione del servizio che interessa diverse funzionalità e che potrebbe rendere alcuni servizi inaccessibili. Il nostro team tecnico sta lavorando attivamente per ripristinare il pieno funzionamento del servizio il più rapidamente possibile. Vi ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati”. Un messaggio a cui diversi utenti risponsono, chi in modo ironico, dicendo “di aver fame e voler ordinare cibo”, chiedendo a Revolut di fare presto a risolvere il problema. Altri sono invece arrabbiati e non risparmiano insulti alla banca on line: “Ho appena fatto benzina e non posso pagare, andate a quel paese”.