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martedì 20 ottobre 2026

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Revolut down, segnalati disservizi in tutta Europa della banca on line: problemi anche in Italia

Revolut down, segnalati disservizi in tutta Europa della banca on line: problemi anche in Italia
Photo by: Fernando Gutierrez-Juarez/picture-alliance/dpa/AP Images
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La società: “Al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento il più rapidamente possibile”. Le reazioni dei clienti tra ironia e rabbia su X

Revolut, la banca on line che in Italia conta oltre 4 milioni di clienti, sta registrano disservizi in tutta Europa oggi. ‘Down Detector, il sito che registra i problemi delle app in Italia comunica che “le segnalazioni degli utenti mostrano problemi con Revolut”. Sul sito italiano della società vengono segnalati 31 episodi di servizi “non parzialmente disponibili”: pagamenti con carta, cambio valuta, trading su azioni, pagamento esercente o semplicemente accesso.

Il messaggio su X: “Al momento stiamo riscontrando un’interruzione del servizio”

Sul profilo X Revolut Support, il serivizio di supporto alla clientela della banca digitale appare un messaggio: “Ciao. Al momento stiamo riscontrando un’interruzione del servizio che interessa diverse funzionalità e che potrebbe rendere alcuni servizi inaccessibili. Il nostro team tecnico sta lavorando attivamente per ripristinare il pieno funzionamento del servizio il più rapidamente possibile. Vi ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati”. Un messaggio a cui diversi utenti risponsono, chi in modo ironico, dicendo “di aver fame e voler ordinare cibo”, chiedendo a Revolut di fare presto a risolvere il problema. Altri sono invece arrabbiati e non risparmiano insulti alla banca on line: “Ho appena fatto benzina e non posso pagare, andate a quel paese”.

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