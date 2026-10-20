Protesta autotrasportatori, scaffali vuoti nei supermercati in provincia di Caserta

Anche a Caserta e provincia si svuotano gli scaffali dei supermercati. Dopo che il blocco degli autotrasportatori ieri ha raggiunto anche la Campania e gli svincoli di Caserta Nord e Caserta sud, i supermarket della provincia campana vedono drasticamente ridursi le proprie scorte. Frutta e verdura, ma anche carne e latticini scarseggiano e i consumatori sono costretti a girare più esercizi commerciali, spesso non riuscendo comunque a trovare gli alimenti di cui necessitano. Oggi a Milano il ministro dei Trasporti Salvini ha ricevuto i rappresentanti della categoria per discutere proprio del caro carburante.