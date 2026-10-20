Protesta autotrasportatori, produzione di pasta a rischio: la situazione di La Molisana e Rummo

La protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio mette a rischio anche la produzione industriale in Molise. Il pastificio La Molisana di Campobasso, come confermano dalla fabbrica, ha già ridotto drasticamente l’attività a causa delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e degli imballaggi e dei problemi nella distribuzione del prodotto finito. L’azienda ha confermato che lo stabilimento è ancora operativo, ma lavora a ritmi sensibilmente ridotti, utilizzando le scorte disponibili nei magazzini. Se i blocchi dei trasporti dovessero proseguire, la produzione potrebbe fermarsi completamente nel giro di pochi giorni. Il problema riguarda sia l’arrivo delle forniture necessarie alla lavorazione e al confezionamento della pasta, sia l’impossibilità di spedire regolarmente la merce prodotta, con il rischio di esaurire gli spazi di stoccaggio. Intanto la protesta si estende sul territorio regionale, con blocchi dei Tir a Campobasso, Isernia e Trivento, dopo la manifestazione di ieri a Campobasso, dove camion e trattori hanno attraversato il centro cittadino insieme a numerosi studenti. Le conseguenze della mobilitazione si fanno sentire anche nella distribuzione alimentare, con scaffali vuoti in diversi supermercati del Molise, soprattutto nei reparti dei prodotti freschi e deperibili.

Rummo: “La nostra produzione è ferma”

“Ora siamo fermi, ieri è stato per noi il primo giorno di stop, perché non arrivano camion né cisterne e abbiamo terminato anche le scorte. È ormai da una settimana che questa situazione va avanti”. Lo dice in una intervista a Repubblica Cosimo Rummo, presidente e ad dell’omonimo pastificio. “Mi risulta che quasi tutti io principali pastifici che si trovano in Puglia stiano incontrando difficoltà analoghe alle nostre – afferma – Questo significa che la maggior parte della produzione italiana di pasta è ferma o quasi”. Rummo spiega che “ci siamo già mossi rivolgendoci a rappresentanti del governo per chiedere aiuto. Auspichiamo che al più presto la situazione possa ritornare alla normalità. Se lo stop durerà qualche giorno, credo che la produzione potrà essere recuperata. Diverso sarebbe il discorso, se la protesta dovesse protrarsi a lungo. In quel caso si lascerà praticamente il Sud senza cibo né medicine“, aggiunge.