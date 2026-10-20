Manovra, Messina: “50 miliardi di utili delle banche? Nessuno dice che lo Stato incassa 25 miliardi di imposte”

“Oggi si parla moltissimo degli utili delle banche, i 50 miliardi di utili erano quelli che si sapevano l’anno scorso e sulla cui base è stato fatto un accordo triennale: quello che non si dice è che a fronte di 50 miliardi di utili, lo Stato incasserà 25 miliardi di imposte”. Così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, al Forum di Coldiretti in corso a Roma. “Gli utili se ci sono è perché sono pagate le imposte, 25 miliardi di spesa pubblica verrà finanziata dalle banche – ha ricordato Messina – Ad esempio, l’ordine pubblico costa 40 miliardi, 25 miliardi sono pagati dalle banche. Mi piacerebbe che quando si dice 50 miliardi di utili, si dicesse anche che c’è un contributo importante alla spesa pubblica”.

Messina: “Ho creduto a Meloni su accordo triennale con banche”

Poi Carlo Messina ha parlato dell’accordo con Giorgia Meloni: “L’anno scorso, e non è un mistero, l’ha detto lei in un libro di Vespa, mi chiamato Giorgia Meloni chiedendomi di collaborare a trovare una soluzione volontaria per poter contribuire, ci siamo dedicati come banche a far questo con il governo e abbiamo raggiunto un accordo triennale volontario, e siglato dal vicepresidente Tajani, dal ministro Giorgetti e dal viceministro Leo con il direttore generale dell’Abi e con il vicepresidente dell’Abi, in cui il contributo era triennale e questo sarebbe stato il contributo richiesto alle banche nei prossimi tre anni. Ci ha creduto, ho parlato con la presidente del Consiglio, certo che ci ho creduto, firmato davanti al ministro dell’Economia”. “Avevamo proposto di farlo annuale, di rivederlo ogni anno, ci è chiesto di farlo triennale – ha aggiunto Messina – perché così si sarebbe data stabilità al bilancio pubblico e stabilità anche alle banche che non avrebbero dovuto subire ogni anno questa campagna stampa in cui sembra che siamo dei profittatori di questo Paese. Da quel momento sono aumentati i titoli di Stato sottoscritti da parte delle banche, abbiamo sottoscritto molti più titoli di Stato”.

Messina: “Guardare anche a utili altre aziende, no stigma su banche”

“Se voi guardate i tassi di crescita degli utili di quest’anno di altre aziende sono 70%, 200%, quelli delle banche sono 5-10%. Oggi, se ci volessero fare delle cose eque, ci sono tantissime aziende in Italia che hanno degli utili ed è giusto considerare anche quelli”. Ha detto il ceo di Intesa al Forum di Coldiretti. “Se oggettivamente siamo in una situazione di difficoltà non è che c’è solo un settore che deve pagare, per altro con cui hai fatto l’accordo e vieni meno, e adesso ci vuoi mettere lo stigma che non vogliamo dare il contributo allo Stato. Queste cose vanno gestite nell’equità e nel fare cose coerenti con gli accordi presi”.