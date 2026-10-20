Google segnala interruzioni su servizi cloud in Europa

Google segnala che “diversi servizi” cloud “stanno riscontrando problemi nella regione europe-west2″. Lo riferisce il gruppo nella pagina di aggiornamento di Cloud Status, precisando che “il nostro team tecnico sta continuando ad analizzare il problema”. “Ci scusiamo con tutti coloro che sono stati colpiti da questo disservizio”, aggiunge Google, che alle 13 ora italiana fornirà un aggiornamento “con i dettagli più recenti”.

A causa dello stop di Google Cloud servizi online di diverse banche britanniche a Londra e nei dintorni sono stati interrotti. Le interruzioni del servizio cloud sono iniziate poco dopo 7 del mattino, ora italiana. L’epicentro dell’interruzione è Londra, ma l’impatto potrebbe estendersi al di fuori del Regno Unito se le app di altri paesi si avvalgono di infrastrutture con sede a Londra. Tra le banche britanniche che hanno segnalato interruzioni figurano Lloyds, Halifax, HSBC e Revolut. “Stiamo attualmente riscontrando un’interruzione del servizio che interessa diversi servizi”, ha dichiarato Revolut in una e-mail. “Possiamo confermare che il denaro e i dati di tutti i nostri clienti sono al sicuro. Stiamo lavorando per risolvere il problema da quando è stato individuato questa mattina e ci scusiamo con chiunque sia stato colpito e per gli eventuali disagi causati”. Sembrano esserci interruzioni anche in altre parti d’Europa, ma non è chiaro se siano collegate. “Ci scusiamo con tutti coloro che sono stati colpiti dall’interruzione”, ha dichiarato Google Cloud, promettendo un altro aggiornamento intorno alle 14 ora italiana.