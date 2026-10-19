Manovra, slitta di qualche giorno il via libera del Cdm: attesa per il dialogo con l’Ue sulla flessibilità

È terminato a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza convocato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla prossima legge di Bilancio. Alla riunione hanno preso parte i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. “Al centro dell’incontro il confronto sulle priorità della manovra economica, sulle risorse disponibili e sulle misure a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori”, riportano fonti di maggioranza, specificando che “nel corso del vertice è stato fatto il punto sulla trattativa in corso con l’Unione europea per ottenere maggiori margini di flessibilità. Proprio in considerazione del negoziato, l’approvazione del disegno di legge di Bilancio da parte del Consiglio dei ministri slitterà di qualche giorno, con l’obiettivo di definire una manovra che tenga conto dell’esito delle interlocuzioni con Bruxelles”.

Manovra: giovani, famiglie ed energia le priorità

“Tra le priorità su cui sta lavorando la maggioranza figurano gli interventi a favore dei giovani e degli anziani, il rafforzamento della sanità, il sostegno alle famiglie e le misure per fronteggiare il costo dell’energia“. Lo riportano fonti di maggioranza al termine del vertice a Palazzo Chigi con i leader di centrodestra. “È stato inoltre affrontato il tema del contributo richiesto al settore finanziario nell’ambito della definizione delle coperture della manovra”, aggiungono le stesse fonti. “Il confronto proseguirà nei prossimi giorni per individuare un equilibrio tra le priorità della maggioranza, e i margini finanziari disponibili”