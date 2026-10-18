Caro vita, oltre 100mila in piazza a Roma: Cgil proclama sciopero generale il 20 novembre

Il leader della Cgil Maurizio Landini annuncia di voler proclamare sciopero generale il 20 novembre. E chiude così la manifestazione della ‘Via maestra’ dal palco a Piazza del Popolo a Roma, dove hanno partecipato – rivela proprio Landini – “più di 100mila persone”. Il corteo, partito da piazza della Repubblica, aveva come obiettivo la richiesta di cose semplici: lavoro, sanità, casa, pace.

Landini sul caro-vita: “La gente non ce la fa più”

Il segretario generale della Cgil – che riconoscendo il contesto storico delle proteste diffuse in Europa, a cominciare dalla Francia e dalla Spagna, ricorda l’importanza internazionale del sindacato e di come si debba rimettere al centro “il lavoro” – si rivolge al governo: la manifestazione ha “l’ambizione di rappresentare tutto il Paese” e soprattutto di “unire con forza e solidarietà anche generazioni diverse, con i più giovani da cui arriva una domanda di partecipazione per costruire il futuro”. Chiede quindi “un cambio radicale delle politiche economiche e sociali: la gente non ce la fa più” a lottare contro il caro-vita, l’aumento dei prezzi dei carburanti, le bollette alle stelle. C’è poi il fattore tempo: “Bisogna evitare che il Paese vada a sbattere. Bisogna aumentare i salari, dare risorse alla sanità, far funzionare le scuole. Noi pensiamo che il governo e il Parlamento debbano imparare ad ascoltare, dando voce a chi tiene in piedi il Paese con il suo lavoro”.

“La manovra fa schifo”

Tra gli argomenti caldi, che non è proprio possibile ignorare, c’è la Manovra. E Landini non cerca di camuffare le parole: “Mi sembra che, per quello che vediamo finora, faccia abbastanza schifo“. L’unica cosa che si riesce a capire “con chiarezza” – ammette il sindacalista – sono i soldi che si spenderanno in armi, 14 miliardi. Ma “non è quello di cui abbiamo bisogno”. Per Landini – che in modo netto mette in evidenza come sia giunto il momento di ‘dire no’ alle armi (citando anche Papa Leone XIV con cui si trova d’accordo quando parla di ‘pace disarmata e disarmante’) – serve il contrario: “La sicurezza è far funzionare le cose, avere uno Stato sociale. Questa è la sicurezza che noi vogliamo”. Spazio quindi ad alcune caselle che dovrebbero essere riempite dalla prossima Manovra. Rilancia la patrimoniale, la riforma del fisco e un Piano per le rinnovabili. “Se a chi ha un patrimonio netto di 2 milioni – ragiona Landini – si chiede di versare un contributo di solidarietà dell’1% si recuperano 25 miliardi”; risorse che “da investire in sanità, scuola, casa”. La riforma fiscale come “elemento decisivo”. E l’idea che “la vera sicurezza sia l’autonomia energetica”: per questo guarda alla necessità di un Piano straordinario per le fonti rinnovabili (‘perché sole e vento sono di tutti e sono gratis’), che è anche un modo per “rimettere al centro il lavoro”.

Maurizio Landini durante la manifestazione de ‘La via maestra’, promossa dalla Cgil e da oltre cento associazioni laiche e cattoliche, Roma, sabato 17 ottobre 2026 (Foto Roberto Monaldo / LaPresse)

Da Landini nessuno sconto al governo che quando parlano di Terza di Repubblica, per esempio dopo l’approvazione della legge elettorale, “hanno in testa una cosa molto precisa: quella di cancellare la nostra Costituzione. Ma sia chiaro, noi alla nostra Costituzione non rinunceremo mai”. Ad ascoltarlo, in piazza, anche il campo largo al gran completo: Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli a bordo palco, con Giuseppe Conte distaccato nella folla. Divisi fino alla fine “Questa piazza è per unire – conclude Landini – la democrazia la si difende praticandola. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci a questa protesta. Il 20 novembre la Cgil proclama sciopero generale. Andiamo avanti con forza e solidarietà”.