Inflazione vola al +4,2%, schizzano i prezzi di bollette e alimentari

L’inflazione vola. Si preannuncia un autunno caldo sul fronte dei prezzi. Fare la spesa costa sempre di più, l’arrivo di un’altra, l’ennesima, stangata sulle bollette di luce e gas, e come se non bastasse continuano a restare alte le preoccupazioni per i livelli toccati dal diesel e dalla benzina. Colpa dell’inflazione che galoppa raggiungendo a settembre il +4,2%, in base all’ultima analisi dell’Istat, con una variazione media annua, acquisita a settembre, a +3,1%.
L’impennata dei prezzi suona come un segnale delicato, e un avvertimento allo stesso tempo. Certo è che, con il testo della Manovra sotto la lente dell’Ue e ai nastri di partenza dell’iter parlamentare, diventa poco rassicurante doversi confrontare con un dato così importante: dal momento che l’inflazione sale al 4,2% partendo dal 3,3% di agosto.
Non hanno perso tempo le associazioni dei consumatori che hanno subito provveduto a rielaborare i numeri, con una chiave di lettura concreta scodellata nella vita quotidiana: il risultato è che ogni famiglia dovrà sobbarcarsi una maggiore spesa di circa 1.400 euro in più all’anno.
Tra i principali accusati sul banco degli imputati, ormai sembra scontato dirlo, ci sono la crescita dei costi per l’energia (che passano dal 17,1% al 22,6%), la frustata sui prodotti alimentari e per la cura della casa e della persone (con il carrello della spesa che vola al +1,5% dallo 0,9% di agosto).
L’inflazione – che come ricorda Federconsumatori raggiunge vette così alte come mai da tre anni a questa parte anche se, sul fronte opposto, “retribuzioni e pensioni sono invece rimaste ferme” – tocca anche i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona che passano da un +2,6% a un +2,9%. Sfociando anche nei trasporti che raddoppiano, passando da +0,8% a + 1,6%.
Voci di spesa sempre più ampie per spessore, che da un lato intaccano l’agibilità delle imprese e dall’altro erodono il potere d’acquisto dei cittadini. Il Codacons parla di “batosta per i consumatori” destinata a salire “di 1.389 euro a famiglia” oltre a “una vera e propria stangata sulle bollette: un rincaro del 47% sul mercato tutelato per il gas, e un aumento del 22,5% su mercato libero per l’elettricità”. L’Unione nazionale dei consumatori pone sotto i riflettori l’accelerazione vertiginosa dei “prezzi di frutta e verdura”, mentre Assoutenti chiede un intervento del governo in vista dell’inverno per contrastare “il fortissimo rialzo delle tariffe energetiche”.
Secondo la congiuntura di ottobre di Confcommercio – nonostante il bollettino dello scenario internazionale riporti un quadro preoccupante – intravede la quota del +5% nell’orizzonte dell’inflazione. Ma, avverte Confcom: “L’economia italiana” mostra “una sostanziale tenuta“, grazie soprattutto alla resilienza dei consumi e alla struttura del Pil che comunque dovrebbe crescere dello 0,2% per ottobre, e una previsione dello 0,9% per il 2026.
Se poi all’aumento dei prezzi uniamo la geografia, si scopre che – come racconta la ricerca dell’Unione nazionale consumatori – il costo della vita aumenta di più in tre città del nord: la prima è Vicenza dove l’incremento dell’inflazione arriva a pesare 1.444 euro in più a famiglia; segue Rimini che ‘paga’ 1.331 euro in più, e Como con +1.319 euro. Anche se a guardar bene l’inflazione più alta la si trova a Reggio Calabria con un +5,3%. Per l’attenuazione dei costi – almeno sul fronte energetico – si aspetta adesso l’accordo formale con l’Ue, dopo l’intesa politica, sul decreto Bollette. E magari la realizzazione di qualche misura annunciata dal governo che al momento è ancora soltanto una casella della prossima Manovra. Vedi alla voce ‘flessibilità’.