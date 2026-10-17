Home > Economia > Inflazione vola al +4,2%, schizzano i prezzi di bollette e alimentari

L’ultima rilevazione dell’Istat. Per le associazioni dei consumatori fare la spesa costa sempre di più ed è in arrivo un’altra stangata sulle bollette di luce e gas. Il risultato è che su ogni famiglia peserà una spesa di 1.400 euro in più all’anno.

L’inflazione vola. Si preannuncia un autunno caldo sul fronte dei prezzi. Fare la spesa costa sempre di più, l’arrivo di un’altra, l’ennesima, stangata sulle bollette di luce e gas, e come se non bastasse continuano a restare alte le preoccupazioni per i livelli toccati dal diesel e dalla benzina. Colpa dell’inflazione che galoppa raggiungendo a settembre il +4,2%, in base all’ultima analisi dell’Istat, con una variazione media annua, acquisita a settembre, a +3,1%.

L’impennata dei prezzi suona come un segnale delicato, e un avvertimento allo stesso tempo. Certo è che, con il testo della Manovra sotto la lente dell’Ue e ai nastri di partenza dell’iter parlamentare, diventa poco rassicurante doversi confrontare con un dato così importante: dal momento che l’inflazione sale al 4,2% partendo dal 3,3% di agosto.

Non hanno perso tempo le associazioni dei consumatori che hanno subito provveduto a rielaborare i numeri, con una chiave di lettura concreta scodellata nella vita quotidiana: il risultato è che ogni famiglia dovrà sobbarcarsi una maggiore spesa di circa 1.400 euro in più all’anno.

Tra i principali accusati sul banco degli imputati, ormai sembra scontato dirlo, ci sono la crescita dei costi per l’energia (che passano dal 17,1% al 22,6%), la frustata sui prodotti alimentari e per la cura della casa e della persone (con il carrello della spesa che vola al +1,5% dallo 0,9% di agosto).

L’inflazione – che come ricorda Federconsumatori raggiunge vette così alte come mai da tre anni a questa parte anche se, sul fronte opposto, “retribuzioni e pensioni sono invece rimaste ferme” – tocca anche i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona che passano da un +2,6% a un +2,9%. Sfociando anche nei trasporti che raddoppiano, passando da +0,8% a + 1,6%.

Voci di spesa sempre più ampie per spessore, che da un lato intaccano l’agibilità delle imprese e dall’altro erodono il potere d’acquisto dei cittadini. Il Codacons parla di “batosta per i consumatori” destinata a salire “di 1.389 euro a famiglia” oltre a “una vera e propria stangata sulle bollette: un rincaro del 47% sul mercato tutelato per il gas, e un aumento del 22,5% su mercato libero per l’elettricità”. L’Unione nazionale dei consumatori pone sotto i riflettori l’accelerazione vertiginosa dei “prezzi di frutta e verdura”, mentre Assoutenti chiede un intervento del governo in vista dell’inverno per contrastare “il fortissimo rialzo delle tariffe energetiche”.

Secondo la congiuntura di ottobre di Confcommercio – nonostante il bollettino dello scenario internazionale riporti un quadro preoccupante – intravede la quota del +5% nell’orizzonte dell’inflazione. Ma, avverte Confcom: “L’economia italiana” mostra “una sostanziale tenuta“, grazie soprattutto alla resilienza dei consumi e alla struttura del Pil che comunque dovrebbe crescere dello 0,2% per ottobre, e una previsione dello 0,9% per il 2026.

Se poi all’aumento dei prezzi uniamo la geografia, si scopre che – come racconta la ricerca dell’Unione nazionale consumatori – il costo della vita aumenta di più in tre città del nord: la prima è Vicenza dove l’incremento dell’inflazione arriva a pesare 1.444 euro in più a famiglia; segue Rimini che ‘paga’ 1.331 euro in più, e Como con +1.319 euro. Anche se a guardar bene l’inflazione più alta la si trova a Reggio Calabria con un +5,3%. Per l’attenuazione dei costi – almeno sul fronte energetico – si aspetta adesso l’accordo formale con l’Ue, dopo l’intesa politica, sul decreto Bollette. E magari la realizzazione di qualche misura annunciata dal governo che al momento è ancora soltanto una casella della prossima Manovra. Vedi alla voce ‘flessibilità’.