Caro-carburanti, al Sud dilaga la protesta degli autotrasportatori. Il governo convoca un tavolo

Si diffonde in tutto il Sud Italia la protesta degli autotrasportatori e degli agricoltori contro il caro-gasolio. Dalla Puglia alla Sicilia, dal Molise alla Calabria si svolgono azioni e presidi, in una mobilitazione che parte dalla richiesta al governo di intervenire su rincari giudicati non più sostenibili dei prezzi dei carburanti.

Il governo prova a reagire. “Siamo solidali con il settore dell’autotrasporto, che incontra grandi difficoltà, e siamo al lavoro per dare risposte”, afferma Giorgia Meloni a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles, mentre il vicepremier Matteo Salvini convoca al Ministero dei Trasporti le associazioni di settore il prossimo 27 ottobre, verificando però l’ipotesi di anticipare la convocazione al 20 ottobre a Milano e studiando nel frattempo “ulteriori misure per ridurre l’impatto dei rincari sulle imprese del settore”. Decisione che viene definita “una presa di coscienza, seppur tardiva, dell’emergenza che sta affrontando il settore dell’autotrasporto”, commenta Assotir, che poi sollecita “misure concrete” per contrastare i rincari. Per Unatras, infatti, il settore “è stritolato dall’aumento dei costi e rischia di piombare nella paralisi totale”, e inoltre le imprese “non hanno ancora ricevuto alcun ristoro economico previsto dal credito d’imposta sul gasolio, per cui sono stati stanziati 434 milioni di euro”. Inoltre, aggiunge Unatras, è necessario “prevedere che il price cap fissato dalle principali compagnie venga esteso anche agli acquisti extra-rete, in cui si riforniscono prevalentemente gli autotrasportatori”.

In generale, in questo momento “è più che mai necessaria la continuità del confronto con il governo”, spiega a LaPresse Claudio Riva di Confartigianato Trasporti, mentre Mauro Concezzi di Cna chiede al governo “risposte immediate” per evitare che la protesta possa dilagare.

Schlein: “Situazione insostenibile”. Il governo contro il blocco delle strade: “Impedire ai prodotti di essere distribuiti è un reato”

L’esecutivo, come detto, cerca di rispondere alle domande poste dalla mobilitazione. “Ascolteremo le proposte e le esigenze” del settore, specifica il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo cui il Consiglio dei ministri “potrà realizzare altre misure oltre a quelle che abbiamo già implementato”.

Dall’opposizione, intanto, la leader dem Elly Schlein parla di “situazione insostenibile” e invita il governo “a valutare seriamente la proposta avanzata dai rappresentanti dei gestori di benzinai”, vale a dire “il tetto dinamico ai prezzi temporaneo e da verificare ogni quindici giorni”. La politica “non può continuare a scappare dai problemi”, con il governo che deve mettere sul dossier carburanti “i 14 miliardi di spese extra su armi e difesa”, sottolinea Giuseppe Conte per il M5S.

L’esecutivo, però, calca la mano anche sul fronte dell’ordine pubblico. “Manifestare è lecito e degno di rispetto, bloccare le strade per impedire ai prodotti di essere distribuiti è un reato“, afferma il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, secondo cui “è grave e intollerabile che milioni di italiani rischino, a causa di blocchi stradali, di vedere negozi privi di merce o con prezzi molto più alti”. L’allarme infatti è anche sulle conseguenze dei blocchi, il protrarsi dei quali “rischia di generare ulteriori danni economici, con ricadute sull’intera filiera distributiva e sui cittadini”, sottolinea Federdistribuzione. Di fatto, a rischio c’è la possibilità di trovare i beni alimentari sugli scaffali dei supermercati. Le mobilitazioni minacciano in particolare “la tenuta economica delle imprese agricole e agroalimentari di numerose regioni”, precisa Confagricoltura, secondo cui a rischio “ci sono soprattutto i prodotti freschi e altamente deperibili, la cui distribuzione richiede tempi rigorosi in Italia e all’estero”.