AI: Nomisma lancia la prima edizione di AI.DEA, il Forum di Varignana sull'intelligenza artificiale

“Non dobbiamo aver paura di coglierla e sfruttarla al massimo, per portare in questa trasformazione la nostra identità e dimostrare – ancora una volta – di che cosa l’Italia è capace”. Con queste parole, pronunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un apposito videomessaggio, si chiude la prima edizione del Forum di Varignana, l’AI.DEA, organizzato da Nomisma e Confindustria a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. Il Forum è stato l’occasione per presentare la ricerca “L’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle PMI italiane”, realizzata da Nomisma con il sostegno di UniCredit. A illustrarne i dettagli, Andrea Bontempi, direttore generale di Nomisma, intervenuto subito dopo i saluti di rito del presidente Paolo De Castro. La prima giornata è stata l’occasione per gli addetti ai lavori di commentare i dati emersi dalla ricerca e per analizzare insieme alcuni case studies particolarmente virtuosi. Tra i presenti anche il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, che ha aperto gli interventi istituzionali, che si sono poi susseguiti più numerosi nel corso della seconda giornata. Il sabato, infatti, si sono alternati sul palco il governatore dell’Emilia Romagna, Michele De Pascale, e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Spazio anche al Deputy Head of Italy di UniCredit, Remo Taricani, e al vicepresidente di Confindustria Maurizio Marchesini. Ultimo intervento, invece, dedicato al presidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi.