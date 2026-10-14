Lufthansa compra il 44,9% della compagnia aerea portoghese Tap

Il governo portoghese ha annunciato che Lufthansa è la vincitrice della gara di privatizzazione della compagnia aerea di bandiera portoghese Tap. Lo riporta il Diario de Noticias. L’azienda tedesca si è aggiudicata una quota di capitale di Tap pari al 44,9%.

“Il governo conclude così con successo la prima fase della privatizzazione della nostra compagnia aerea”, ha dichiarato il premier lusitano Luís Montenegro in una conferenza stampa al termine della riunione. “Un processo rigoroso” e condotto “in totale trasparenza”, ha aggiunto.

La proposta di Lufthansa supera quella di Air France-KLM

Secondo il governo, riporta il DN, il gruppo tedesco ha presentato una proposta superiore del 16% rispetto a quella del concorrente Air France-KLM, e con “un minore grado di incertezza”. Con questa proposta, Tap riceve 1,201 miliardi di euro in questa prima fase, mentre Lisbona manterrà una quota di maggioranza del 50,1% nella compagnia, “preservando il controllo della società e la futura valorizzazione di tale partecipazione”, ha evidenziato Montenegro.