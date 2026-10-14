Getty Images, addio a Wall Street: impegno da 533 milioni per ristrutturare il debito

Getty Images, uno dei principali creatori e mercati globali di contenuti visivi, ha raggiunto un accordo con tutti i suoi principali gruppi di azionisti “sui termini di una ristrutturazione globale che include una serie di operazioni volte a rafforzare il bilancio della Società e a sostenerne la crescita futura”. Lo riferisce la società in una nota, che si prepara così a lasciare il New York Stock Exchange a Wall Street. “Per attuare le operazioni previste dall’RSA”, spiega una nota, Getty Images “intende richiedere nei prossimi giorni “l’approvazione del piano di riorganizzazione concordato, che ne attua i termini, e successivamente avviare nelle prossime settimane una procedura di istanza preconcordata ai sensi del Capitolo 11”. Ai sensi dell’accordo di sostegno alla ristrutturazione (Rsa o Restructuring Support Agreement), i membri della famiglia Getty, attraverso alcune delle loro entità affiliate, e le affiliate di Koch Equity Development (Ked) “si sono impegnati a investire fino a 533 milioni di dollari di nuovo capitale proprio, i detentori di obbligazioni che rappresentano l’83,5% delle obbligazioni non garantite della società hanno accettato di ridurre in modo significativo il debito in essere attraverso il rimborso di 270 milioni di dollari di titoli senior non garantiti in circolazione, mentre i detentori che rappresentano circa l’89% delle obbligazioni garantite e dei prestiti a termine della società, nonché il 100% dei finanziatori della linea di credito revolving, hanno accettato di ridurre gli obblighi di pagamento degli interessi e di prorogare le scadenze del debito garantito della Società”. L’accordo di ristrutturazione (RSA) “rappresenta il coronamento positivo delle discussioni collaborative con le principali parti interessate nell’ambito della struttura patrimoniale della società. Al completamento della ristrutturazione, Getty Images diventerà una società privata, con gli investitori azionari che deterranno il 100% della società riorganizzata al termine del processo”.

“Getty Images gode di una fiducia unica in tutto il mondo in quanto leader senza pari nel settore dei contenuti visivi di alta qualità”, ha affermato Mark Getty, cofondatore e presidente del consiglio di amministrazione. “Questa operazione di trasformazione è sostenuta dalla solidità del business e dal significativo potenziale di crescita che intravediamo per il futuro. Sono lieto di proseguire la nostra solida partnership con Koch Equity Development e i gruppi di finanziatori per apportare miglioramenti alla struttura del capitale che ci consentiranno di consolidare le nostre solide basi e cogliere nuove opportunità di crescita”. “Getty Images è una fonte unica e fondamentale di immagini autentiche per i propri clienti”, ha affermato Mike Harris, amministratore delegato senior e co-responsabile di Koch Equity Development. “Rimaniamo fiduciosi nel futuro della società e sosteniamo pienamente questa operazione insieme alla famiglia Getty. Questo investimento azionario fornirà a Getty Images una solida base finanziaria e una maggiore flessibilità per continuare a investire nei propri dipendenti, clienti, collaboratori e nella crescita futura”, ha aggiunto Harris. “Da oltre 30 anni – ha affermato Craig Peters, amministratore delegato di Getty Images -, Getty Images gestisce un’attività di grande successo e altamente differenziata. I pilastri fondamentali del nostro successo sono l’impegno di lunga data dei nostri clienti e partner, la profonda competenza e creatività del nostro team e dei nostri collaboratori, nonché l’unicità del nostro archivio. Questa operazione mette in luce un altro pilastro: il sostegno incondizionato della famiglia Getty, di Koch Equity Development e dei nostri finanziatori. Il loro impegno nel portare a termine questa operazione e nel rafforzare il bilancio ci consentirà di accelerare gli investimenti nell’azienda e di posizionare al meglio Getty Images per un successo a lungo termine”. La maggioranza richiesta dei creditori “si è impegnata a votare a favore del Piano. La richiesta di amministrazione controllata sarà limitata ad alcune entità statunitensi della Società. Getty Images intende portare avanti con urgenza l’iter, che affronterà le passività legali non operative della Società mantenendone al contempo la solidità operativa. Il completamento della ristrutturazione è previsto entro la fine dell’anno”. Durante l’iter, Getty Images “continuerà a operare normalmente, sostenuta da un finanziamento da parte di KED fino a 143 milioni di dollari destinato a finanziare la ristrutturazione, nonché dalla liquidità generata dalle attività operative in corso. Ai sensi del Piano, i fornitori non subiranno alcun impatto e saranno pagati per intero nel corso normale dell’attività. Non si prevedono ripercussioni sui fornitori di contenuti, sui partner, sui clienti o sui dipendenti della rete mondiale della Società”.