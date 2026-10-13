Byd, ecco come sara la guida assistita in città dal 2027: viaggio a bordo di Denza Z9GT nel centro di Parigi

Immaginiamo il traffico a Place de l’Étoile a Parigi, dove si erge l’Arco di Trionfo, immenso rondó in cui si incrociano 12 uscite.

In questo ambiente e in questo tipo di traffico, nelle città europee, Denza vuole portare l’assistente alla guida, per “alleviare lo stress, aumentare il comfort e garantire la sicurezza”. Al Salone di Parigi il marchio premium di Byd ha confermato che nel 2027 arriverà, con un aggiornamento OTA, il City Navigation on Driving Assistant (CNOA), l’evoluzione urbana del sistema God’s Eye. Il debutto riguarderà la Z9GT, la berlina elettrica e ibrida di alta gamma presentata in Europa lo scorso aprile. I sistemi attuali di guida assistita funzionano su strade aperte. Il CNOA fa un passo ulteriore e gestisce la navigazione da un punto all’altro nel bel mezzo del traffico urbano.

Immaginare di viaggiare a bordo di un’auto a Parigi, in pieno giorno, nella zona della Tour Eiffel, una delle aree a più intenso traffico di Francia, significa immaginare anche pedoni o motociclisti o ciclisti che magari attraversano col rosso, auto in doppia fila, vetture che si immettono all’improvviso sulla corsia di marcia.

ll veicolo si ferma da solo ai semafori rossi della capitale francese

L’esperienza a bordo di Denza Z9GT, in anteprima europea con il City Navigation on Driving Assistant (CNOA), che è stato presentato da Byd al Salone di Parigi in corso sino al 18 ottobre, è una scoperta continua e sorprendente. Il veicolo a guida assistita nel pieno centro della capitale francese si ferma da solo ai semafori rossi, dà la precedenza all’ingresso delle rotonde, rispetta i limiti di velocità indicati dalla segnaletica, affronta svolte a sinistra e incroci, cambia corsia per superare vetture in doppia fila o code lente. Riconosce ciclisti e pedoni e li fa passare, nelle vie più strette. E’ una situazione quotidiana di impegnativo traffico in una metropoli quella per cui Denza ha concepito la guida assistita: i percorsi di tutti i giorni, la svolta a sinistra in un incrocio trafficato sulla strada per andare al lavoro, la coda con stop and go tra due semafori, entrare e uscire da una rotonda. Il guidatore in questa situazione di guida assistita resta sempre responsabile, ma in molte situazioni complicate o monotone ha un aiuto in più che rende tutto meno faticoso. Stella Li, vicepresidente esecutiva di Byd, ha spiegato in conferenza stampa al Salone di Parigi, nello stand Denza, che si tratterà di una “guida urbana meno stressante, dagli ingorghi agli incroci affollati fino alle rotonde”. Il sistema di guida assistita sfrutta i sensori già installati sulla Z9GT: un LiDAR, 11 telecamere (quattro laterali, quattro per la visione a 360 gradi, due anteriori e una posteriore), tre radar a onde millimetriche e 12 sensori a ultrasuoni. Denza aveva annunciato la dotazione ad aprile, al lancio del marchio a Parigi, al Palais Garnier.

Il sistema può gestire varie situazioni, ma il conducente rimane sempre il responsabile

“L’hardware necessario è montato sulla Z9GT fin dal lancio e il software dovrebbe essere disponibile nel 2027”, ha annunciato Stella Li al Salone di Parigi. Il software è nella fase avanzata di taratura e adattamento locale che precede la richiesta di omologazione secondo la normativa UN R171 sui sistemi di assistenza alla guida. L’iter comprende anche il controllo dello sguardo e della posizione della testa del conducente e quello delle mani sul volante. Il “Navigation on Driving Assistant” – sottolineano da Byd – come suggerisce il nome, è un sistema di assistenza alla guida – non di guida autonoma. Il sistema è in grado di gestire un’ampia varietà di situazioni, tuttavia, il conducente “rimane sempre responsabile e deve essere pronto a riprendere il controllo del veicolo in qualsiasi momento”. Il team di ingegneri di Byd sta calibrando il sistema per il mercato europeo, per arrivare al prodotto finito e la tempistica prevista è il 2027. Il viaggio in anteprima a bordo della Denza con guida assistita conduce sugli Champs-Élysées, un rettilineo con oltre 20 semafori, un ambiente ideale per testare le fasi di arresto e ripartenza dell’auto. Ecco l’Arco di Trionfo, un’enorme rotatoria con 12 uscite diverse, il fondo in pavé senza una vera e propria segnaletica orizzontale. In questa situazione molto concreta il sistema interpreta le traiettorie e anticipa i movimenti delle auto che entrano o escono dalla rotatoria, oltre a gestire le precedenze. Poi si incontrano le strade più strette, alla destra la Torre Eiffel: pedoni che attraversano in qualsiasi punto, biciclette che incrociano il percorso e auto provenienti dalla direzione opposta. Si tocca con mano che il sistema, ad esempio, interpreta chi ha la precedenza, non essendoci spazio sufficiente per due veicoli. Si tratta di un’ innovazione per un contesto urbano. Non si parla di autostrade: lo scenario d’uso è principalmente cittadino – ecco perché- ribadiscono dalla multinazionale high tech e produttore automobilistico cinese- è stata chiamata “assistenza alla guida per la navigazione urbana”. L’obiettivo è alleviare il fatto che guidare in città può risultare molto noioso e monotono, tra continue ripartenze e code nel traffico. Si tratta “di rendere l’esperienza più semplice e agevole. Il sistema punta alla massima fluidità: lo scopo è arrivare a operare come un conducente esperto, rendendo le ripartenze e le svolte estremamente fluide”, spiegano da Byd. L’obiettivo più importante è sollevare il conducente dallo stress e dall’ansia legati a determinate situazioni in contesti molto complessi di guida in città. “Non significa – è la sottolineatura – che si perda la responsabilità della guida, perché quella rimane in capo al conducente, ma il sistema è di grande aiuto perché assiste la persona che guida”. Un viaggio “responsabile” che proietta verso un futuro che, a casa Byd, con Denza Z9GT, sembra dietro l’angolo.