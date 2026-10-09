Caro carburanti: Regione Marche tende mano ad agricoltori, misura da 4 milioni

La Regione Marche vara una misura straordinaria per compensare l’impennata dei costi dei carburanti agricoli, stanziando circa 4 milioni di euro di fondi regionali. Il provvedimento voluto dal presidente Francesco Acquaroli e dal vicepresidente con delega all’Agricoltura Enrico Rossi prevede un contributo a fondo perduto di 20 centesimi al litro per il carburante prelevato nei mesi di giugno, luglio e agosto 2026.

A questo si aggiunge un incremento fino al 30% della quota riconosciuta di gasolio agevolato per fronteggiare i rincari e i picchi di attività estivi aggravati dalla siccità. Il pacchetto di aiuti, che sarà approvato nei prossimi giorni in Giunta regionale, punta a salvaguardare la competitività del comparto agroalimentare marchigiano, fortemente penalizzato dalle tensioni geopolitiche internazionali e dal conseguente aumento dei prodotti energetici.

Il presidente Acquaroli: “Fondamentale essere al fianco degli agricoltori”

“In una fase complessa come quella che stiamo attraversando – afferma il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – crediamo fondamentale essere al fianco di chi ogni giorno lavora la nostra terra, produce qualità, crea occupazione e contribuisce a custodire il territorio e l’identità delle Marche. Stanzieremo risorse regionali che si aggiungono alle misure nazionali con l’obiettivo di dare un segnale concreto: difendere un settore strategico della nostra economia e mettere le nostre imprese nelle condizioni di continuare a produrre, investire e competere”.

Il vicepresidente Rossi: “Presto nuove misure per 84 milioni”

“È un provvedimento – ha continuato il vicepresidente e assessore all’Agricoltura, Enrico Rossi – che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto proporzionale a quella che effettivamente è la quota di gasolio agricolo prelevata dai nostri agricoltori. Un intervento che peraltro segue quello già precedentemente adottato di recente dalla giunta regionale e che prevede la possibilità di richiesta di una quota aggiuntiva di gasolio agricolo agevolato per i nostri agricoltori sulla base dei dati di un’estate particolarmente siccitosa e che quindi per alcune lavorazioni colturali ha richiesto un incremento del fabbisogno di carburante. Nei prossimi mesi emaneremo una serie di misure per circa 84 milioni di euro, perché siamo convinti che attraverso l’agricoltura possiamo continuare a far crescere le Marche”.