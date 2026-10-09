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venerdì 9 ottobre 2026

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Carburanti, Eni diminuisce ancora il prezzo del gasolio: torna a 2,19 euro/litro

Carburanti, Eni diminuisce ancora il prezzo del gasolio: torna a 2,19 euro/litro
(Foto Stefano Porta/LaPresse)
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Negli ultimi giorni il listino era prima aumentato dopo la fine dello sconto sulle accise

Eni abbassa ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori della propria rete, portandolo da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il tetto massimo resta invece fissato a 2,25 euro, dopo gli aumenti dei giorni scorsi legati alla fine del taglio delle accise.

Il saliscendi del diesel negli ultimi giorni

Il prezzo del gasolio Eni era stato fissato a 2,19 euro al litro dal 28 settembre, quando la compagnia aveva introdotto un tetto ai prezzi dei carburanti per contenere i rincari. La soglia era collegata all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore in quel momento. La situazione è cambiata il 6 ottobre, con la fine dello sconto fiscale: in assenza di un nuovo intervento sulle accise, Eni ha portato il tetto del diesel a 2,25 euro al litro. Il giorno successivo, il 7 ottobre, la compagnia ha ridotto il prezzo consigliato a 2,21 euro, in seguito al calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati.

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