Carburanti, Eni diminuisce ancora il prezzo del gasolio: torna a 2,19 euro/litro

Eni abbassa ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori della propria rete, portandolo da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il tetto massimo resta invece fissato a 2,25 euro, dopo gli aumenti dei giorni scorsi legati alla fine del taglio delle accise.

Il saliscendi del diesel negli ultimi giorni

Il prezzo del gasolio Eni era stato fissato a 2,19 euro al litro dal 28 settembre, quando la compagnia aveva introdotto un tetto ai prezzi dei carburanti per contenere i rincari. La soglia era collegata all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore in quel momento. La situazione è cambiata il 6 ottobre, con la fine dello sconto fiscale: in assenza di un nuovo intervento sulle accise, Eni ha portato il tetto del diesel a 2,25 euro al litro. Il giorno successivo, il 7 ottobre, la compagnia ha ridotto il prezzo consigliato a 2,21 euro, in seguito al calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati.