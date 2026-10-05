Vela, Tuiga trionfa a Les Voiles de Saint-Tropez

Il Tuiga si aggiudica la vittoria a Les Voiles de Saint-Tropez. Il 2026 è un anno storico per il cutter aurico dello Yacht Club de Monaco. Reduce da una navigazione lungo la costa orientale degli Stati Uniti, Tuiga (1909) trionfa nella categoria Tradition alla 28esima edizione della regata che si svolge una volta all’anno nel golfo di Saint-Tropez.

Il Tuiga è stato guidato dal vicepresidente dello Yacht Club de Monaco Pierre Casiraghi, affiancato da un equipaggio di alto livello che ha riunito esperienze provenienti da America’s Cup, regate oceaniche e Olimpiadi. A bordo anche il due volte vincitore dell’America’s Cup Jimmy Spithill, il velista tedesco Boris Herrmann del Team Malizia e, nella fase finale, Loïck Peyron. Dell’equipaggio hanno fatto parte inoltre la velista olandese Rosalin Kuiper, protagonista di The Ocean Race con il Team Malizia, il britannico Tom Dawson, veterano delle Extreme Sailing Series e vincitore dell’Admiral’s Cup con Casiraghi, l’italiano Lorenzo De Felice, specialista di Moth e foiling, e l’apneista francese Arnaud Jerald, detentore di diversi record mondiali. “Con Boris alla navigazione, Loïck alla tattica e Jimmy al timone, non avremmo potuto chiedere di meglio. Che equipaggio, che settimana”, ha dichiarato Casiraghi, sottolineando anche la presenza a bordo di diversi soci del Club e della giovane velista Louise Debeaumont, alla sua prima regata sul Tuiga.

La settimana di regate ha visto il cutter monegasco costantemente nelle prime posizioni. Martedì, con una brezza da est e raffiche superiori ai 15 nodi, Tuiga ha chiuso al secondo posto. Lo stesso risultato è arrivato mercoledì, mantenendo l’imbarcazione in corsa per la vittoria. Giovedì, nel Centenary Trophy, regata a inseguimento, Kismet ha tagliato il traguardo davanti a Tuiga, aggiudicandosi il trofeo. Venerdì, con vento moderato da est, il cutter monegasco ha mantenuto il ritmo in vista della giornata conclusiva. Sabato, l’equipaggio ha completato il percorso con la massima concentrazione, riuscendo a chiudere la settimana al primo posto nella classifica generale e a conquistare la vittoria nella propria classe.