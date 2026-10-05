Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 5 ottobre 2026

Ultima ora

Mps, dopo mossa di Delfin su Opas Intesa in Borsa scatta Unipol, giù Mediobanca

Mps, dopo mossa di Delfin su Opas Intesa in Borsa scatta Unipol, giù Mediobanca
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite
, ,

Unipol guadagna il 4,65% a 26,99 euro. Il titolo beneficia del nuovo scenario sull’offerta di Intesa Sanpaolo per Mps, dopo il rilancio dell’operazione e l’impegno di Delfin ad aderire all’Opas di Intesa

Piazza Affari procede in rialzo dello 0,44%, a 50.703 punti, in una seduta dominata ancora una volta dal risiko bancario. A brillare è soprattutto Unipol, che guadagna il 4,65% a 26,99 euro. Il titolo beneficia del nuovo scenario sull’offerta di Intesa Sanpaolo per Mps, dopo il rilancio dell’operazione e l’impegno di Delfin ad aderire all’Opas di Intesa con la quota del 17,6% detenuta in Rocca Salimbeni.

Sul fronte opposto, pesante Mediobanca, coinvolta nel progetto di integrazione con Monte dei Paschi: il titolo cede il 7,55% a 25,34 euro. In deciso rialzo Intesa Sanpaolo, che avanza dell’1,31% a 6,411 euro, mentre Mps guadagna l’1,24% a 11,418 euro. La banca senese ha a sua volta lanciato una doppia Ops su Banco Bpm e Banca Generali. Banco Bpm sale dello 0,72% a 15,335 euro, mentre Banca Generali resta sostanzialmente stabile (+0,08% a 62,05 euro). Positiva anche Generali, che sale dello 0,96% a 41,86 euro. In evidenza Bper, coinvolta nell’Opas di Intesa su Siena, che mette a segno un rialzo dell’1,82% a 13,784 euro.

Tra gli altri titoli del listino principale, avanzano Avio (+2,23%) e Stellantis (+1,82%). Sul fronte dei ribassi, Prysmian perde il 2,31%, mentre FinecoBank cede l’1,10% e Snam lo 0,90%.

© Riproduzione Riservata