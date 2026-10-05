Mps, dopo mossa di Delfin su Opas Intesa in Borsa scatta Unipol, giù Mediobanca

Piazza Affari procede in rialzo dello 0,44%, a 50.703 punti, in una seduta dominata ancora una volta dal risiko bancario. A brillare è soprattutto Unipol, che guadagna il 4,65% a 26,99 euro. Il titolo beneficia del nuovo scenario sull’offerta di Intesa Sanpaolo per Mps, dopo il rilancio dell’operazione e l’impegno di Delfin ad aderire all’Opas di Intesa con la quota del 17,6% detenuta in Rocca Salimbeni.
Sul fronte opposto, pesante Mediobanca, coinvolta nel progetto di integrazione con Monte dei Paschi: il titolo cede il 7,55% a 25,34 euro. In deciso rialzo Intesa Sanpaolo, che avanza dell’1,31% a 6,411 euro, mentre Mps guadagna l’1,24% a 11,418 euro. La banca senese ha a sua volta lanciato una doppia Ops su Banco Bpm e Banca Generali. Banco Bpm sale dello 0,72% a 15,335 euro, mentre Banca Generali resta sostanzialmente stabile (+0,08% a 62,05 euro). Positiva anche Generali, che sale dello 0,96% a 41,86 euro. In evidenza Bper, coinvolta nell’Opas di Intesa su Siena, che mette a segno un rialzo dell’1,82% a 13,784 euro.
Tra gli altri titoli del listino principale, avanzano Avio (+2,23%) e Stellantis (+1,82%). Sul fronte dei ribassi, Prysmian perde il 2,31%, mentre FinecoBank cede l’1,10% e Snam lo 0,90%.