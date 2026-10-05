Istat, nel II trimestre sale la pressione fiscale e cala il potere d’acquisto delle famiglie

L’Istat conferma le stime di crescita a +0,2% nel secondo trimestre del 2026, ma i dati sull’economia italiana mostrano segnali contrastanti. Sale infatti la pressione fiscale e si riduce il potere d’acquisto delle famiglie. L’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al -2,0% in miglioramento rispetto al -2,1% nello stesso trimestre del 2025. L’istituto sottolinea come il saldo primario delle amministrazioni pubbliche (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo, con un’incidenza sul Pil del 3,0% (2,2% nel secondo trimestre del 2025). Il saldo corrente delle amministrazioni pubbliche è stato anch’esso positivo, con un’incidenza sul Pil del 2,9% (3,3% nel secondo trimestre del 2025). Tuttavia, mentre il Pil è in crescita, il potere d’acquisto delle famiglie è in calo.

Fisco, Istat: pressione sale al 43,5% in II trimestre. Potere d’acquisto diminuisce

La pressione fiscale nel secondo trimestre 2026 è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel frattempo, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici in Italia è aumentato dello 0,4% nel secondo trimestre 2026 rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell’1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata invece pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. A fronte di un incremento dell’1,4% del deflatore implicito dei consumi, sottolinea inolte l’Istat, il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.

Codacons: “Guerra pesa su potere d’acquisto”

I dati Istat relativi a redditi e consumi delle famiglie nel secondo trimestre del 2026 confermano per il Codacons “l’effetto della guerra in Medioriente sulle tasche degli italiani, numeri destinati purtroppo a peggiorare”. Il report dell’Istat, sottolinea il Codacons, “attesta una sensibile perdita del potere d’acquisto delle famiglie che cala del -0,9% sul trimestre precedente e del -0,4% su anno, nonostante il reddito lordo disponibile sia cresciuto dello 0,4% su base trimestrale e del 2,5% su base annuale”. Questo a causa, sottolinea il Codacons, “dei pesanti rincari di prezzi e tariffe generati dal conflitto in Iran a partire dal mese di marzo, che come previsto hanno influito sulla capacità di spesa dei cittadini costringendo le famiglie ad intaccare i risparmi per sostenere i consumi: non a caso la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici diminuisce del -1,2% rispetto al trimestre precedente”.”Si tratta tuttavia di numeri che interessano solo il primo periodo della crisi: la guerra in atto sta portando a nuovi aumenti in tutti i settori, a partire da carburanti ed energia, con la conseguenza che i dati sulle condizioni economiche delle famiglie sono destinati inevitabilmente a peggiorare nel successivo trimestre”, conclude il Codacons.

Pil, Istat conferma stime: +0,2% in II trimestre e +1% su anno

Nel secondo trimestre del 2026 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto in Italia dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1,0% nei confronti del secondo trimestre del 2025. La stima odierna, spiega l’Istituto di ricerca, conferma la variazione congiunturale e tendenziale del Pil comunicata il primo settembre 2026. La variazione acquisita per il 2026, depurata degli effetti di calendario, risulta pari allo 0,8%, confermando quanto diffuso lo scorso primo settembre.

Rispetto al trimestre precedente, dal lato della domanda, si registra una crescita dello 0,2% sia dei consumi finali nazionali, sia degli investimenti fissi lordi, sottolinea l’Istat. Le importazioni sono aumentate dell’1,5% e le esportazioni dell’1,0%. La domanda nazionale al netto delle scorte ha fornito nel complesso un contribuito positivo di 0,2 punti percentuali alla crescita del Pil, interamente riconducibile alla dinamica dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private (ISP). Positivo anche il contribuito della variazione delle scorte, per 0,1 punti percentuali, a fronte di un contributo negativo di pari ampiezza della domanda estera netta. Dal lato dell’offerta, aggiunge l’Istat, si registrano andamenti congiunturali negativi del valore aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e dell’industria, con cali rispettivamente dello 0,1% e dello 0,6%, mentre quello dei servizi è cresciuto dello 0,4%.

Istat, quota profitti società non finanziarie cala dello 0,2% in II trimestre

Nel secondo trimestre 2026 la quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 42,1%, è diminuita di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il tasso di investimento delle società non finanziarie, pari al 26,4%, è aumentato di 0,7 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, secondo l’Istat.