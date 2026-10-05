Festival dell’Economia Civile e Metro Gebu Dicu: come si legano i due percorsi

Un filo che parte dalla riflessione sull’economia civile e arriva alle politiche per l’uguaglianza, ai bilanci di genere e alle attività nelle scuole

Dalle politiche di genere alla partecipazione femminile, fino alla distanza tra diritti riconosciuti e diritti realmente esercitati: sono diversi i temi dell’ottava edizione del Festival dell’Economia Civile, “EUconomia – L’Economia che fa bene. Il rumore della foresta che cresce”, che si collegano al percorso di Metro Gebu Dicu.

Metro Gebu Dicu (Città METROpolitana di Firenze GEnder BUdgeting e DIffusione della CUltura di Genere) è un progetto triennale della Città Metropolitana di Firenze, finanziato dalla Regione Toscana con circa 1 milione e 150mila euro attraverso i fondi Fse+ 2021-2027 dell’Unione Europea. Il progetto lavora su due fronti: da una parte la diffusione del gender budgeting nelle amministrazioni, dall’altra la promozione della cultura del rispetto e il contrasto agli stereotipi di genere nelle scuole.

È proprio il rapporto tra diritti formali ed effettività dei diritti uno dei temi al centro dell’intervento della docente Maria Paola Monaco, professoressa di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Firenze e direttrice del progetto Metro Gebu Dicu. «La distinzione tra riconoscimento di un diritto ed effettività di un diritto è fondamentale», ha spiegato Monaco, richiamando l’articolo 3 della Costituzione e il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano “di fatto” la libertà e l’uguaglianza delle persone.

«Un diritto può esistere sulla carta e rimanere difficile da esercitare nella vita reale, prosegue la professoressa. «È una questione che riguarda anche il lavoro, dove il divario tra uomini e donne resta evidente: nel 2024 il tasso di occupazione femminile si è attestato al 53,3%, contro il 71,1% degli uomini, con una differenza di quasi 18 punti percentuali. E il problema non si esaurisce nell’accesso al mercato del lavoro. I dati Istat mostrano infatti che, nelle coppie in cui entrambi lavorano, le donne dedicano ogni giorno al lavoro domestico e di cura circa due ore in più rispetto agli uomini».

È per questo che, secondo Monaco, la domanda deve essere posta in modo diverso: non chiedersi soltanto se una donna abbia il diritto di lavorare, ma quali siano le condizioni che le consentono di lavorare e di restare nel mercato del lavoro. «La diseguaglianza spesso oggi non passa più attraverso un divieto esplicito», ha osservato Monaco. Se in passato la discriminazione poteva assumere forme apertamente discriminatorie – come l’esclusione delle donne dalla magistratura – oggi può prodursi anche in modo indiretto, attraverso criteri apparentemente neutri che finiscono per generare effetti svantaggiosi per alcune categorie.

È il caso, per esempio, dell’organizzazione e degli orari di lavoro, che possono incidere diversamente su uomini e donne quando le responsabilità familiari e di cura non sono distribuite in modo equilibrato. Da qui la necessità, secondo la professoressa, di superare una concezione del diritto come semplice riconoscimento formale e arrivare a considerarlo anche un criterio di progettazione dell’organizzazione. Non chiedersi soltanto quale diritto abbia una persona, ma anche «come devo organizzare il lavoro perché questa persona possa esercitare quel diritto senza pagare un prezzo professionale?».

La stessa riflessione riguarda la cura, che secondo Monaco non dovrebbe essere considerata soltanto come un’interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, ma come una funzione socialmente necessaria e produttrice di benessere. Il punto diventa allora anche quello della redistribuzione: «Se continuiamo a riconoscere moltissimi diritti di cura ma quei diritti vengono esercitati quasi esclusivamente dalle donne, possiamo paradossalmente rafforzare la diseguaglianza che volevamo combattere».

È in questa prospettiva che si inserisce il commento del docente Enrico Marone, professore di Economia agraria, alimentare ed estimo rurale nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università degli Studi di Firenze, coordinatore del progetto Metro Gebu Dicu. Marone ha evidenziato il legame tra il Festival dell’Economia Civile e Metro Gebu Dicu a partire dalla natura dei temi affrontati. Le politiche di genere e, in particolare, i bilanci di genere, ha spiegato, sono strumenti attraverso cui occuparsi di questioni socio-economiche che riguardano l’intera collettività e che trovano ampio spazio nella riflessione del Festival.

Il collegamento non riguarda soltanto l’uguaglianza di genere in senso stretto, ma anche il modo in cui si può immaginare un futuro più giusto, sostenibile e inclusivo, il ruolo delle narrazioni nel generare cambiamento e la capacità di rafforzare le comunità restituendo centralità alle persone. Secondo Marone, l’originalità di Metro Gebu Dicu sta proprio nel concentrarsi contemporaneamente su due ambiti: da una parte le istituzioni, in particolare i Comuni, attraverso la redazione dei bilanci di genere; dall’altra le scuole, con l’obiettivo di trasmettere informazioni e conoscenze sui temi dell’uguaglianza di genere. Un doppio livello che consente di intervenire sia sui processi decisionali sia sulla formazione di una cultura capace di riconoscere e contrastare gli stereotipi.

C’è poi un elemento metodologico che caratterizza il progetto. I bilanci di genere, ha sottolineato Marone, non si limitano a osservare ciò che accade all’interno dell’istituzione analizzata, ma inseriscono le informazioni nel contesto socio-economico esterno nel quale l’istituzione opera. L’analisi diventa così uno strumento per mettere in relazione le risorse disponibili, le politiche adottate e gli effetti prodotti sulla collettività.

L’attenzione si concentra quindi anche sulle risorse economico-finanziarie e sul loro collegamento con le politiche e gli interventi per l’uguaglianza di genere. Non soltanto quantificare quanto viene destinato a determinate azioni ma, in prospettiva, capire quali impatti abbiano prodotto e quale sia stata l’efficienza delle politiche attuate. È un passaggio che porta la riflessione dal riconoscimento degli obiettivi alla possibilità di misurarne concretamente i risultati.

«Se dovessi indicare una priorità, sceglierei una cosa apparentemente molto semplice: misurare l’effettività dei diritti», ha detto Monaco. Perché, ha aggiunto, «quello che non misuriamo rischia di restare invisibile». Una prospettiva che trova nel gender budgeting uno degli strumenti attraverso cui trasformare la domanda da “quali diritti abbiamo riconosciuto?” a “chi riesce davvero a esercitarli?”.

Ed è proprio sul terreno della misurazione e del benessere che Marone individua un ulteriore punto di contatto con il Festival. Il progetto, ha spiegato, ha permesso di sviluppare una metodologia che non guarda soltanto al sistema economico in sé, ma alle relazioni tra sistema economico e società civile, assumendo come riferimento il benessere.

Un tema emerso anche durante la sessione del Festival con l’intervento di uno tra i massimi esperti mondiali di economia del benessere – il professore di Economia e Scienze Comportamentali all’Università di Oxford Jan-Emmanuel De Neve – dedicato al rapporto tra benessere e sistema economico. La riflessione, ha ricordato Marone, ha riguardato il benessere all’interno delle imprese e il suo possibile riflesso sul successo economico: esiste dunque anche un risvolto economico del benessere.

In questa prospettiva, il bilancio di genere non riguarda soltanto le donne né può essere letto come uno strumento settoriale. Il tema del benessere, ha osservato Marone, viene spesso interpretato attraverso una chiave femminile, ma dovrebbe essere considerato come un obiettivo capace di accrescere il benessere complessivo della collettività. È lo stesso principio che attraversa anche la parte di Metro Gebu Dicu dedicata alle scuole: intervenire sulla cultura dell’uguaglianza significa lavorare sulle condizioni che permettono a una comunità di essere più consapevole, inclusiva e capace di valorizzare tutte le persone.

Il collegamento con il Festival passa dunque da una stessa domanda di fondo: come trasformare principi e diritti riconosciuti in condizioni concrete di partecipazione e benessere? Per Metro Gebu Dicu, la risposta passa dalla lettura dei dati, dall’analisi delle risorse pubbliche, dalla formazione nelle scuole e dalla capacità delle istituzioni di interrogarsi sugli effetti delle proprie scelte. Perché l’uguaglianza, per diventare effettiva, non può restare soltanto un principio: deve poter essere osservata, misurata e tradotta in politiche capaci di incidere sulla vita della collettività.