Ex Ilva, la Corte d’Appello conferma il blocco degli altiforni: rigettata la seconda istanza

La Corte d’Appello di Milano ha rigettato anche la seconda istanza di sospensione del decreto sullo stop dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto. Confermato quindi il blocco degli altiforni entro fine ottobre. Lo scorso 11 settembre la stessa corte, ma con altri giudici civili, aveva confermo lo stop all’attività dell’area a caldo. Secondo i giudici non c’è alcun rischio di danni irreparabili agli stabilimenti nei prossimi 15 giorni. Nei giorni seguenti era anche andata in scena una protesta da parte dei sindacati e dei lavoratori.

Il nuovo ricorso era stato proposto da Ilva spa e Acciaierie d’Italia, in amministrazione straordinaria con il quale veniva chiesto di sospendere l’efficacia del decreto del luglio scorso emesso dalla Corte d’appello di Milano. Lo scorso 30 settembre, davanti alla corte, presieduta da Giuseppe Ondei, si era tenuta una udienza in camera di consiglio per decidere sulla richiesta

Il legale dei cittadini di Taranto: “Salute delle persone vince ancora”

E’ una “nuova vittoria della salute umana e dell’ambiente salubre giudicati prevalenti sulla produzione industriale inquinante il cui pregiudizio è ritenuto sempre più cedevole”. Così l’avvocato Ascanio Amenduni, legale dei cittadini di Taranto che hanno intentato la causa civile davanti ai giudici milanesi, sezione imprese, dopo il nuovo stop agli altiforni dell’Ex Ilva sancito dalla Corte d’Appello di Milano.

Codacons: “Giustizia per cittadini Taranto”

Bene per il Codacons la decisione della Corte d’Appello di Milano che ha respinto anche i nuovi ricorsi dell’Ilva e di Acciaierie d’Italia circa la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico.“Sono diverse le ragioni per le quali i ricorsi sono stati respinti, ma certamente rende giustizia ai cittadini di Taranto soprattutto l’affermazione sulla prevalenza del diritto alla salute rispetto a quello all’iniziativa economica, peraltro stabilita dalla nostra Costituzione all’art. 41, secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” – spiega l’avv. Giuliano Leuzzi, legale che per il Codacons ha partecipato al nuovo procedimento dinanzi la Corte d’appello di Milano.Ora il prossimo e decisivo passaggio sarà quello presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dove il 20 ottobre si terrà l’udienza di discussione relativamente ai ricorsi presentati da Ilva e Acciaierie d’Italia avverso il decreto emesso a luglio dalla Corte d’Appello di Milano. Il Codacons rimarrà al fianco dei cittadini anche nel processo di Cassazione, allo scopo di sostenere il diritto alla salute dei residenti.