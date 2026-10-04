Mps, Delfin aderisce all’Opas di Intesa Sanpaolo

La società finanziaria lussemburghese è primo azionista di Monte Paschi

Delfin, primo azionista di Mps, ha deciso di aderire all’Opas di Intesa Sanpaolo sul Monte Paschi.

“In relazione all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena, l’offerente Intesa Sanpaolo comunica anche con il consenso della controparte che, in data odierna, la società Delfin, azionista di MPS titolare di una partecipazione pari, alla data odierna, a n. 534.676.825 azioni di MPS, ha assunto nei confronti dell’Offerente un impegno di adesione all’Offerta quale strutturata da ISP”, si legge in una nota diffusa da Ca’ de Sass.

L’Impegno “ha a oggetto il conferimento in adesione dell’intera partecipazione detenuta da Delfin in MPS, rappresentata da 534.676.825 azioni, pari al 17,6% del capitale di MPS e la partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria convocata da MPS tenendo in quella sede condotte di voto che siano coerenti con le condizioni dell’Offerta a quella data”.

Intesa: “Impegno di adesione di Delfin a Opas di Intesa con il suo 17,6%”

“La società Delfin, azionista di MPS titolare di una partecipazione pari, alla data odierna, a n. 534.676.825 azioni di MPS, ha assunto nei confronti dell’Offerente un impegno di adesione all’Offerta quale strutturata da ISP nel Comunicato ex art. 102, comma 1, del TUF emesso in data 8 giugno 2026 e nel Comunicato Stampa emesso in data 3 ottobre 2026 (l’Impegno)”. È quanto fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota, in merito all’Opas su Mps.

“L’Impegno ha a oggetto il conferimento in adesione dell’intera partecipazione detenuta da Delfin in MPS, rappresentata da 534.676.825 azioni, pari al 17,6% del capitale di MPS”, precisa Intesa, “e la partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria convocata da MPS ai sensi dell’art. 104, comma 1, del TUF, tenendo in quella sede ‘condotte di voto che siano coerenti con le condizioni dell’Offerta a quella data’”.