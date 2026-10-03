Intesa Sanpaolo alza valore dell’offerta cash su Mps di 25 centesimi

Intesa Sanpaolo annuncia che “in caso di prosecuzione dell’Opas, incrementerà la componente in denaro di 25 centesimi di euro per azione MPS“. Lo spiega la banca al termine della riunione straordinaria del cda, aggiungendo che “in caso di adesione totalitaria all’Opas, il controvalore monetario complessivo dell’Opas sarà pari a 31,4 miliardi di euro, di cui 27,6 miliardi di euro quanto al corrispettivo in azioni e 3,8 miliardi di euro quanto al corrispettivo in denaro”.

“L’Opas promossa su MPS diverrà inefficace nel caso in cui l’Assemblea di MPS del 29 ottobre approvi uno dei punti 3, 4 o 5 all’Odg” che darebbero il via libera alle offerte di Monte Paschi Siena su Banco Bpm e Banca Generali, ha fatto sapere Ca’ de Sass al termine della riunione straordinaria, sottolineando che “in quel caso, non si avvarrà della facoltà di rinunciare alle condizioni di efficacia e invocherà il loro mancato avveramento”.

“Il progetto annunciato da MPS non offre alcun premio, ma è a sconto per gli azionisti delle società target e configura una struttura complessa caratterizzata da elementi di incertezza, sinergie sfidanti e rischi di esecuzione”, si legge nella nota diffusa da Intesa Sanpaolo. L’Opas “genera in maniera certa un valore significativo, immediato e sostenibile per gli azionisti di MPS e valorizza Siena. Il rapporto di cambio annunciato da Intesa Sanpaolo a giugno verrà adeguato nel caso di distribuzione dell’acconto sul dividendo 2026 da parte di Intesa Sanpaolo”, si legge ancora. Intesa Sanpaolo, inoltre, “affiancherà ulteriori iniziative concrete a favore di Siena e della Toscana”.