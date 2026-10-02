Home > Economia > Manovra, via libera del Cdm a Dpfp e scostamento per energia e difesa

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), che sostituisce la Nadef. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa al termine del Cdm. “Il documento – ha spiegato – arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili. Fare previsioni diventa sempre più difficile. Confermiamo il sentiero di spesa che era nei programmi”. Approvata anche la richiesta al Parlamento “di attivazione della Nec, questo scontamento è quantificato per il 2027 dell0 0,3% per energia e dello 0,3% per sicurezza, analoga previsione per il 2028.

“Abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all’1%, rispetto all’originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8% nel 2027, 0,9% nel 2028 e 0,8% nel 2029″, ha aggiunto Giorgetti.

Giorgetti: “Deficit dovrebbe stare sotto 3% in 2026, sale a 3,4% in 2027”

“Per quanto riguarda il deficit, esso dovrebbe stare sotto il 3% nel 2026, ma naturalmente non basta la nostra assunzione e le nostre previsioni. Tenendo conto della spesa supplementare, consentita però dalle regole europee e quindi di cui non si tiene conto per quanto riguarda il sentiero di spesa e del deficit. Per riguarda il sentiero di spesa sale dal 1,9% al 3,3% per il 2027, rimane all’1,7% nel 2028 – ha proseguito Giorgetti – Il deficit sale al 3,4% nel 2027, al 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029″, ha spiegato.